快訊

尼泊爾年輕人怒吼中！反對社群禁令，抗爭逼總理下台

別驚慌！電信三雄10日下午4時 進行災防訊息測試

台灣人冤大頭？iPhone 17出國買划算嗎 1圖看價差、美國省萬元

聽新聞
0:00 / 0:00

破壞世界遺產還留名字！春日大社遭刻簡中「恩愛永遠」 日警追犯人

聯合新聞網／ 綜合報導
奈良春日大社大殿柱子被刻上「恩愛永遠」的簡體中文字。圖擷自日本MBS影片
奈良春日大社大殿柱子被刻上「恩愛永遠」的簡體中文字。圖擷自日本MBS影片

日本奈良縣的世界文化遺產「春日大社」，因內有日本唯一的「夫婦大國社」，經常吸引許多參拜者前來祈求戀愛順利。但奈良縣警方近日卻接獲民眾通報，表示柱子上方被刻有「恩愛永遠」的簡體中文字樣，且不止一處被破壞。警方將依上頭刻字名字追查凶手，若經查獲，刻字者恐將面臨刑責。

包括日本《NHK》《讀賣新聞》《每日新聞》等媒體皆有報導，從昨(9)日上午11點10分至下午的時間，陸續有參拜民眾和神社職員發現，「春日大社」被指定為國家重要文化財產的大殿東回廊和本殿東北方的遙拜所柱子上，不約而同出現類似的藍色塗鴉。其中一處，上頭寫有兩人的中文姓名及用簡體字刻出的「恩愛永遠」共十字的字樣，被破壞面積長約28公分，橫寬約7公分，而另一處也發現刻有名字和以中文數字標示出的年份。

創建於西元768年的春日大社，屬於日本重要文化財，也是奈良具代表性的世界文化遺產，該起疑似遭觀光客破壞紅柱事件，引發日本社會譁然。奈良縣警方正著手調查是否有人刻意在社內多處柱子上塗鴉，將調閱監視器畫面與現場跡證，以追查涉案人士。奈良縣警方強調，破壞文化財涉嫌違反文化財產保護法，已屬重罪，不僅損害日本文化資產，也恐將面臨刑責。

該起事件也引起日本輿論檢討，在保管文化遺產上是否有管理上的漏洞。社內著名的石燈籠，3年前也曾遭到不明人士塗上疑似油漆的物質。

奈良 日本 觀光客 世界文化遺產

延伸閱讀

日本人不解台灣婚禮「1習慣」 全網歪樓：吃好料機會別錯過

醫院三角戀惹殺機！搶助理女友 院長遭割喉慘死、下體也失蹤

嫌員旅貴！一群人「複製行程」緊跟嘲笑跟團同事 還要導遊免費服務

飛虎隊登上台灣零食！AIT秀二戰空軍限定款 網讚：乖乖果然是國防產業

相關新聞

破壞世界遺產還留名字！春日大社遭刻簡中「恩愛永遠」 日警追犯人

日本奈良縣的世界文化遺產「春日大社」，因內有日本唯一的「夫婦大國社」，經常吸引許多參拜者前來祈求戀愛順利。但日本奈良縣警方近日卻接獲民眾通報，表示柱子上方被刻有「恩愛永遠」的簡體字樣，且不止一處被破壞，將依上方刻字名字追查凶手，若經查獲，刻字者恐將面臨刑責。

自民黨10月選黨魁，石破茂政治殘局怎麼收？

接下來的自民黨總裁，面臨了如何重塑自民黨的新形象、並且彌平黨內的紛爭，黨外則是如何與在野黨互動，甚至能以其手腕達成穩定過半的連立內閣。至於對外關係則是如何與美中俄等大國交手，這怎麼看都是一個不好當的位子。

回家才驚覺忘了拿！日飯店點名旅客超常遺落物品 提醒退房前必檢查5處

根據日媒「まいどなニュース」報導，大阪飯店 「Hotel Relief難波大國町」 在官方 TikTok 帳號分享許多旅客在退房時雖然認為已經檢查過房間，結果還是常留下物品忘了帶走。該飯店整理出「旅客遺忘物品排行榜」，不少人看了直呼太準！

南韓15座機場勞工大罷工！19日起一路到中秋假期 恐影響航班

南韓「全國機場勞工聯合會」今天宣布，本月19日起將展開罷工行動，一路持續至中秋假期，屆時航班運作恐受嚴重影響

華府制裁緬甸柬埔寨詐騙園區 害美國人年損數百億美元

根據美國財政部聲明，美國今天對緬甸和柬埔寨的網路詐騙集團實施制裁。美方指出，持續在蓬勃發展的詐騙產業去年對美國民眾造成高...

銷量逾4億套！電玩「超級瑪利歐」誕生40年 跨世代高人氣迄今不減

電玩遊戲「超級瑪利歐」本週將滿40歲，日本電玩大廠任天堂於1985年9月13日在紅白機上推出系列首作「超級瑪利歐兄弟」後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。