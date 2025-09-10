破壞世界遺產還留名字！春日大社遭刻簡中「恩愛永遠」 日警追犯人

日本奈良縣的世界文化遺產「春日大社」，因內有日本唯一的「夫婦大國社」，經常吸引許多參拜者前來祈求戀愛順利。但奈良縣警方近日卻接獲民眾通報，表示柱子上方被刻有「恩愛永遠」的簡體中文字樣，且不止一處被破壞。警方將依上頭刻字名字追查凶手，若經查獲，刻字者恐將面臨刑責。

包括日本《NHK》、《讀賣新聞》、《每日新聞》等媒體皆有報導，從昨(9)日上午11點10分至下午的時間，陸續有參拜民眾和神社職員發現，「春日大社」被指定為國家重要文化財產的大殿東回廊和本殿東北方的遙拜所柱子上，不約而同出現類似的藍色塗鴉。其中一處，上頭寫有兩人的中文姓名及用簡體字刻出的「恩愛永遠」共十字的字樣，被破壞面積長約28公分，橫寬約7公分，而另一處也發現刻有名字和以中文數字標示出的年份。

創建於西元768年的春日大社，屬於日本重要文化財，也是奈良具代表性的世界文化遺產，該起疑似遭觀光客破壞紅柱事件，引發日本社會譁然。奈良縣警方正著手調查是否有人刻意在社內多處柱子上塗鴉，將調閱監視器畫面與現場跡證，以追查涉案人士。奈良縣警方強調，破壞文化財涉嫌違反文化財產保護法，已屬重罪，不僅損害日本文化資產，也恐將面臨刑責。

該起事件也引起日本輿論檢討，在保管文化遺產上是否有管理上的漏洞。社內著名的石燈籠，3年前也曾遭到不明人士塗上疑似油漆的物質。