日女電梯遇害引恐慌！防身用品熱賣 專家警告「灰色地帶小心觸法」

根據日媒「FNN」報導，兵庫縣神戶市在8月發生一起震驚社會的案件，一名女子遭陌生男子尾隨進電梯內持刀刺殺，不幸身亡。之後，日本社會掀起一股女性自我防衛的討論，尤其是該不該隨身攜帶防身用品。

網路上有女性呼籲「希望所有女性都能帶著防身噴霧，哪怕只是握在手裡，也會安心許多」。貼文迅速引發熱議，不少人認為催淚噴霧能有效嚇阻攻擊，也有人指出可能觸法，但「總比被殺害好」。

文中記者實際走訪東京秋葉原一家防身用品店，業者表示需求逐年增加，光是防身噴霧的銷量近年就翻倍，甚至出現外型像口紅的款式，大受女性歡迎，甚至一度缺貨。也有不少男性顧客會買來送給女兒或女性家人，作為日常防身之用。

不過，法律專家提醒，攜帶這類用品存在灰色地帶。律師表示，如果女性曾在夜路遇過危險，以防身為由攜帶噴霧可能被視為「正當理由」。但若缺乏明確情境，也可能被認定為不合法，也就是使用與否仍要小心拿捏。

除了防身噴霧，民眾也分享各種自保方式，有人會選擇走明亮大路、假裝講電話、邊唱歌邊快步前行，或與家人分享定位。店家也推薦警報器或強光手電筒，能在遇上危險時爭取逃跑時間。防身用品雖然能提升安全感，但真正重點在於隨時保持警覺，避免讓自己陷入孤立與危險的環境中。