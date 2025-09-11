快訊

日女電梯遇害引恐慌！防身用品熱賣 專家警告「灰色地帶小心觸法」

聯合新聞網／ 綜合報導
日前日本神戶一名女子遭陌生男殺害事件，防身用品因而熱賣。 示意圖／Ingimage
日前日本神戶一名女子遭陌生男殺害事件，防身用品因而熱賣。 示意圖／Ingimage

根據日媒「FNN」報導，兵庫縣神戶市在8月發生一起震驚社會的案件，一名女子遭陌生男子尾隨進電梯內持刀刺殺，不幸身亡。之後，日本社會掀起一股女性自我防衛的討論，尤其是該不該隨身攜帶防身用品。

網路上有女性呼籲「希望所有女性都能帶著防身噴霧，哪怕只是握在手裡，也會安心許多」。貼文迅速引發熱議，不少人認為催淚噴霧能有效嚇阻攻擊，也有人指出可能觸法，但「總比被殺害好」。

文中記者實際走訪東京秋葉原一家防身用品店，業者表示需求逐年增加，光是防身噴霧的銷量近年就翻倍，甚至出現外型像口紅的款式，大受女性歡迎，甚至一度缺貨。也有不少男性顧客會買來送給女兒或女性家人，作為日常防身之用。

不過，法律專家提醒，攜帶這類用品存在灰色地帶。律師表示，如果女性曾在夜路遇過危險，以防身為由攜帶噴霧可能被視為「正當理由」。但若缺乏明確情境，也可能被認定為不合法，也就是使用與否仍要小心拿捏。

除了防身噴霧，民眾也分享各種自保方式，有人會選擇走明亮大路、假裝講電話、邊唱歌邊快步前行，或與家人分享定位。店家也推薦警報器或強光手電筒，能在遇上危險時爭取逃跑時間。防身用品雖然能提升安全感，但真正重點在於隨時保持警覺，避免讓自己陷入孤立與危險的環境中。

雷雲接近日本羽田機場 地勤作業全面暫停

受雷雲靠近影響，日本全日空（ANA）及日本航空（Japan Airlines,JAL）今天下午2時（台北時間下午1時），...

火星可能曾有古老生命　岩石呈現迄今最有力線索

美國國家航空暨太空總署（NASA）科學家今天宣布，火星表面發現的色彩斑斕、帶有斑點的岩石，提供了至今最令人振奮的證據之一...

智庫：全球新聞自由倒退「跌至50年來最低點」

民主智庫「國際民主及選舉協助研究所」今天發布的報告顯示，全球新聞自由在過去5年間大幅下滑，已來到50年來最低水準

後石破茂時代的陰影：10月選黨魁誰能救日本？

一年前的2024年，石破茂在自民黨籠罩著黑金與諸多醜聞的狀態下，擊敗黨內的保守主流，寄望以其清流的形象帶著自民黨重新站起，沒想到一年之後接連的選舉三連敗，在內外交迫的狀況下只得黯然宣布將辭去自民黨總裁，此一發展牽動著未來日本的政局，還可能影響大國之間的博弈。

7名中國公民涉販賣人口及強迫勞動 於南非各被判囚20年

七名中國公民被指將東非國家馬拉威（Malawi）的人偷運到南非並強迫他們勞動，每人被判處20年監禁。英國廣播公司（BBC）報導，被告為4男3女，已於今年早些時候被判人口販賣和綁架罪成。

