巴黎發現9顆豬頭放清真寺外 疑仇視穆斯林氣氛升溫
法國首都巴黎市警察局長努涅斯表示，今天在巴黎市和郊區有幾座清真寺外合計發現被人放置至少9顆豬頭。這引發外界對於當地反穆斯林仇恨氣氛升溫的警覺。
法新社報導，努涅斯（Laurent Nunez）在記者會上表示：「一些清真寺門前被放了豬頭，...4顆在巴黎，5顆在近郊。」他說警方不排除還有豬頭沒被發現。
伊斯蘭教視豬肉為不潔之物，並禁止食用。
努涅斯指出，今天的事件可能與過去幾起和「外國干預」有關的案例類似，但仍需「極度謹慎」看待。
今年6月初有3名塞爾維亞人因在法國破壞猶太人相關設施而遭到起訴，調查人員懷疑這起事件有俄羅斯支持。
根據檢方說法，今天在巴黎有3顆豬頭是在15區和20區的清真寺前被發現，另1顆則是在18區裝在1個行李箱內；且在其中1個地點有用藍色塗上法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）的姓氏。
