南韓15座機場勞工大罷工！19日起一路到中秋假期 恐影響航班
南韓「全國機場勞工聯合會」今天宣布，本月19日起將展開罷工行動，一路持續至中秋假期，屆時航班運作恐受嚴重影響。
南韓「朝鮮日報」（Chosun Ilbo）報導，多數工會成員隸屬機場子公司，負責機場跑道及航廈的維護保養、消防及電力設備管理工作。
由仁川國際機場、金浦機場等南韓15座機場勞工組成的全國機場勞工聯合會今天在龍山總統府辦公室前舉行記者會，宣布罷工計畫。
工會要求航空公司補充必要人力，並將「三班兩輪制」改為「四班兩輪制」，並改善子公司勞工待遇。
工會警告，本次罷工預計有超過6成勞工參與，恐影響航班運作，導致航班延誤或取消等情況。
