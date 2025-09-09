柬埔寨打造新國門振興觀光 首都新機場啟用

快訊

中央社／ 金邊9日綜合外電報導

柬埔寨一座耗資20億美元、由中國興建的新機場今天首度開放客機使用跑道。新機場帶來復甦觀光的希望，卻伴隨著土地徵收、居民迫遷的爭議。

法新社報導，這座新機場取代金邊的舊機場，成為首都主要航空輸運樞紐。官員希望藉此振興遭受嚴重衝擊的觀光業。

德崇國際機場（Techo International Airport）占地廣達2600公頃，由柬埔寨政府及民間企業海外柬埔寨投資公司（OCIC）共同出資、中國國有大型企業興建。

一架從中國出發的柬埔寨國家航空公司（AirCambodia）客機今天成為首架降落新機場的班機，抵達時接受水門禮迎接，160名乘客下機後欣賞柬埔寨傳統舞蹈表演。

這個機場航廈主屋頂採網格鋼殼結構，由英國福斯特建築事務所（Foster+Partners）設計。象徵吉祥的巨型青銅佛像為推行李通過的旅客們傳遞著美好祝福。

柬埔寨民航國務秘書處（SSCA）發言人武達興（Sinn Chanserey Vutha）告訴記者，新機場開發分成3個階段，其中一期工程耗資約20億美元。

德崇國際機場位在首都南方約20公里處，年旅客吞吐量可達1300萬人次，目標於2050年3期工程完工後可提升至5000萬人次。

1959年開始營運的金邊國際機場（Phnom PenhInternational Airport）已於新機場啟用前夕正式關閉。

這是柬埔寨近兩年內啟用的第2座大型機場。由中國資助、造價11億美元的暹粒吳哥國際機場（SiemReap-Angkor International Airport）於2023年10月啟用。

不過，當地一個非政府組織估計，德崇國際機場工程導致約2000戶家庭被迫搬遷或面臨迫遷。該組織在給法新社的報告中指出：「對某些人而言，這座機場代表的是長期爭取土地、生計與社區權益奮戰之後的毀滅性終章。」

據柬埔寨民航國務秘書處，德崇國際機場將於10月20日舉行正式落成典禮，總理洪馬內（Hun Manet）會親臨揭幕。

機場 觀光 柬埔寨

