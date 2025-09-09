積極減廢 歐盟立法打擊食物浪費與快時尚

歐洲聯盟（EU）議員今天終於通過一項立法，目的在於大幅削減歐洲每年大量食物浪費，並減少所謂「快時尚」對環境造成的衝擊。

法新社報導，布魯塞爾估計，歐盟27個成員國每年人均產生約130公斤的食物浪費，總計達6000萬噸；此外，歐洲每年人均丟棄約15公斤紡織品。

歐盟也希望透過減少食物浪費，進一步省下生產、加工與儲存最終被丟棄食物所消耗的水、肥料和能源。

同樣的邏輯也適用於紡織品，歐盟指出，製造一件棉質T恤需要2700公升淡水，相當於一個正常人兩年半的飲水量。

歐盟希望在2030年前，歐洲家庭、零售商與餐廳的人均食物浪費量，要比2021至2023年基準減少30%，而食品加工和製造過程產生的食物浪費則須減少10%。

歐洲議會議員札列夫斯卡（Anna Zalewska）說，「具體解決方案」可能包括推廣外觀不漂亮的「醜蔬果」、明確標示日期，以及捐贈未售出但仍可食用的食物。

歐洲飯店、餐廳和咖啡館協會（Hotrec）的提松（Marine Thizon）說：「關鍵在於提高個人意識，尤其是消費者的意識。」

她說：「歐洲超過50%的食物浪費發生在家庭層面。」

在紡織品方面，歐盟指出，歐洲每年大約產生1260萬噸紡織廢棄物，而目前全球回收再利用的紡織品不到1%。

歐盟議員希望這項法律，能夠對抗廉價快時尚進口產品對環境的衝擊；這些商品多來自Shein等中國跨境電商平台。歐盟也針對Shein是否涉及銷售非法產品展開調查。

法國右翼議員卡斯蒂約（Laurent Castillo）說，「超快時尚製造了大量的紡織品廢棄物」，並指這種現象「威脅法國與歐洲企業，並嚴重污染環境」。

歐盟另行提議，對受快時尚熱潮推動而大量湧入歐盟國家的小額包裹徵收每件2歐元（約新台幣69元）的固定費用。

去年共有46億件小額包裹進入歐盟，平均每秒超過145件，其中91%來自中國。