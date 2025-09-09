衣索比亞啟用水力發電大壩 加劇與埃及緊張關係

快訊

中央社／ 奈洛比9日綜合外電報導

衣索比亞今天正式啟用非洲最大水力發電大壩，這項工程將向數以百萬計衣國民眾供應電力，但也加深衣國與下游國家埃及的裂痕，令區域局勢動盪。

路透社報導，衣索比亞將斥資50億美元建造的「衣索比亞文藝復興大壩」（Grand Ethiopian RenaissanceDam, GERD），視為國家經濟發展願景的核心工程，該大壩位於尼羅河支流青尼羅河（Blue Nile）。

衣索比亞是非洲人口第2大國，約有1億2000萬人。

大壩工程始於2011年，其發電量未來應能從目前已在運作的兩組渦輪機所產生的750千瓩（MW），提升至5150千瓩。

衣索比亞總理阿比（Abiy Ahmed）曾表示，衣國將運用這些能源，改善對國內民眾的供電情況，同時也將過剩電力出口至其他區域國家。

法新社報導，阿比還指出，今天啟用的大壩「對衣索比亞及所有黑人都是偉大成就」。

他在多位區域領袖出席的啟用典禮上說道：「我邀請所有黑人造訪這座大壩。僅憑大壩就足以證明，身為黑人，我們能實現任何我們規劃的目標。」

然而，衣索比亞的下游鄰國對大壩工程進展感到擔憂。

埃及外交部發言人哈拉夫（Tamim Khallaf）昨天告訴路透社，埃及會持續密切關注青尼羅河動態，並「行使採取一切適當措施的權利，以捍衛及保護埃及人民的利益」。

蘇丹也加入埃及的行列，要求為大壩蓄水及運作制定具法律約束力的協議。不過蘇丹也有望受惠於更好的防洪管理，以及可低價取得的能源。

