銷量逾4億套！電玩「超級瑪利歐」誕生40年 跨世代高人氣迄今不減

電玩遊戲「超級瑪利歐」本週將滿40歲，日本電玩大廠任天堂於1985年9月13日在紅白機上推出系列首作「超級瑪利歐兄弟」後，深受各世代喜愛的電玩角色瑪利歐一直活躍至今。

法新社報導，在超級瑪利歐系列（Super Mario）的橫向卷軸動作遊戲中，玩家操控紅衣水管工瑪利歐（Mario）在遍布平台、水管和敵人的世界從左到右奔跑跳躍，同時伴隨輕快的8位元音樂。

瑪利歐是由電玩遊戲設計大師宮本茂所創造的角色，讓好幾個世代的粉絲為之瘋狂。

瑪利歐首次登場是在1981年的大型電玩遊戲「咚奇剛」（Donkey Kong）中，當時他只被簡單稱作「跳躍人」（Jumpman）。

瑪利歐這個名字是在1983年大型電玩遊戲「瑪利歐兄弟」（Mario Bros.）中誕生，不過任天堂1985年在紅白機發行「超級瑪利歐兄弟」（Super Mario Bros.）後，他才真正聲名大噪。

「超級瑪利歐兄弟」在全球賣出4020萬套，其中有680萬套是在日本售出，這表示當時在日本每18人就有1人擁有這款遊戲。

書籍「瑪利歐世代」（Mario Generations，暫譯）法國共同作者布羅斯（Alexis Bross）指出：「這是一個幸運的意外，因為最初並沒有要把這個角色打造為電玩遊戲偶像的計畫。」

布羅斯談到，然而，隨著超級瑪利歐系列遊戲不斷推陳出新，瑪利歐也成為「跨世代」甚至「令人安心」的存在。

布羅斯說：「他（瑪利歐）是一個普通人，和我們沒什麼兩樣，一開始也沒有任何特殊能力。」

根據任天堂，截至今年3月，超級瑪利歐系列遊戲的銷量超過4億5200萬套。

而且這個數據只計算平台動作遊戲，不包含超人氣衍生作品「瑪利歐賽車」（Mario Kart）系列，或其他以瑪利歐與他的夥伴為主角的運動遊戲。