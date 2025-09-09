人類活不到百歲？ 專家：壽命成長已趨緩

快訊

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】人類還有機會活到100歲嗎？一項國際人口學研究指出，預期壽命的成長速度已顯著放緩，人口成長率僅為先前的一半左右，尤其在富裕國家中更是明顯。對此，新加坡近期研究表明，人類壽命的極限是150歲。

預期壽命已過高峰

ScienceAlert》報導，一項發表在《美國國家科學院院刊》的研究指出，人口學家分析20世紀23個高收入、低死亡率國家的人口數據，並將歷史記錄與六種不同的預測模型結合。結果顯示，預期壽命的成長速度已顯著放緩，人口成長率僅為先前的一半左右。

馬克斯普朗克人口研究所學者安德拉德表示，過往人類壽命激增的原因，來自於嬰兒存活率的顯著提升，但對於1980年代出生的人群，其許多平均壽命恐無法達到100歲。

對此，研究人員指出，透過改善醫療和公共衛生，人們在降低兒童死亡率方面已取得重大進展，然而在富裕國家中，這項進展的改善空間已經不大了。

150歲壽命極限

根據歷史記錄分析，從1900年到1938年，預期壽命每隔一代增加約5.5個月，而從1939年到2000年，預期壽命的成長速度則放緩至每隔一代增加約2.5到3.5個月。此外，新加坡近期研究表明，人類壽命的極限是150歲。

威斯康辛大學麥迪遜分校應用人口經濟學家阿羅拉斯表示，若沒有任何重大突破能夠顯著延長人類壽命，即使成年人存活率的提高速度是預測的兩倍，但預期壽命仍無法達到20世紀初的快速增長水平。

【更多精采內容，詳見

成長率 死亡率 人類壽命

