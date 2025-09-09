日連鎖店再傳食安事件！「天下一品」拉麵裡有蟑螂 門市緊急停業
日本知名拉麵連鎖店「天下一品」位於京都市中京區的「新京極三条店」日前發生拉麵內混入蟑螂屍體事件，導致該店以及同區另一家加盟店「河原町三条店」停止營業。營運公司已要求所有門市徹底落實衛生管理，以防止問題再度發生。
產經新聞9日報導，根據「天下一品」營運公司天一食品商事的說法，事件發生於8月24日。一名20多歲女性顧客在點了招牌料理「濃厚拉麵」後，發現湯裡有一隻蟑螂屍體。該公司表達致歉，該名女性則拒絕退款，目前並未發現她有任何健康問題。
天下一品表示，蟑螂可能是在店舖廚房烹調過程中因某些原因混入，門市在查明原因之前不會重新開業。新京極三条店已委託專業業者進行害蟲驅除，並在當地保健所的指導下徹底加強衛生環境管理。該公司強調：「給相關人士帶來極大的擔憂和困擾，我們再次深表歉意。」
產經新聞指出，其他大型連鎖餐廳過去也曾發生類似事件，「牛丼御三家」之一的「すき家」（sukiya）在鳥取與東京的門市，分別於1月和3月傳出餐點混入老鼠與蟑螂。為了防止同類事情再度發生，並加強店裡的衛生管理，すき家當時一度關閉除部分購物中心門市以外的所有分店。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言