日連鎖店再傳食安事件！「天下一品」拉麵裡有蟑螂 門市緊急停業

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
日本知名拉麵連鎖店「天下一品」位於京都市中京區的「新京極三条店」日前發生拉麵內混入蟑螂屍體事件，導致該店以及同區另一家加盟店「河原町三条店」停止營業。照片擷取自 X / US1460B
日本知名拉麵連鎖店「天下一品」位於京都市中京區的「新京極三条店」日前發生拉麵內混入蟑螂屍體事件，導致該店以及同區另一家加盟店「河原町三条店」停止營業。營運公司已要求所有門市徹底落實衛生管理，以防止問題再度發生。

產經新聞9日報導，根據「天下一品」營運公司天一食品商事的說法，事件發生於8月24日。一名20多歲女性顧客在點了招牌料理「濃厚拉麵」後，發現湯裡有一隻蟑螂屍體。該公司表達致歉，該名女性則拒絕退款，目前並未發現她有任何健康問題。

天下一品表示，蟑螂可能是在店舖廚房烹調過程中因某些原因混入，門市在查明原因之前不會重新開業。新京極三条店已委託專業業者進行害蟲驅除，並在當地保健所的指導下徹底加強衛生環境管理。該公司強調：「給相關人士帶來極大的擔憂和困擾，我們再次深表歉意。」

產經新聞指出，其他大型連鎖餐廳過去也曾發生類似事件，「牛丼御三家」之一的「すき家」（sukiya）在鳥取與東京的門市，分別於1月和3月傳出餐點混入老鼠與蟑螂。為了防止同類事情再度發生，並加強店裡的衛生管理，すき家當時一度關閉除部分購物中心門市以外的所有分店。

