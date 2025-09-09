法國一年三任總理下台 動盪原因為何？

（德國之聲中文網）法國國民議會週一（9月8日）舉行對貝魯（François Bayrou）的信任案投票，最終以364票不信任對194票信任的壓倒性結果，宣告貝魯少數政府垮台。議長布勞恩-皮維特（Yael Braun-Pivet）引用法國憲法第50條宣告：「總理必須請辭」。

貝魯辦公室已表示他將在9日向馬克宏提交辭呈；馬克宏辦公室也稱，週二將接受貝魯的辭呈，並在接下來幾天內任命新總理，而這也將成為馬克宏近12個月以來，第四度被迫尋找新任總理，目前尚未出現明確人選。

貝魯此前積極推動一項不受歡迎的440億歐元撙節計畫，包括取消2個公共假期並刪減、凍結公共開支。貝魯警告，法國必須控制不斷攀升的財政赤字和債務，強調這些因素正威脅這個歐洲第二大經濟體的未來。

目前，法國的財政赤字是歐盟已達到GDP的6%，赤字佔GDP比率為歐元區最高，也是歐盟規定上限（3％）的兩倍，公共債務相當於GDP的114％。

今年8月25日，貝魯的少數政府為了讓降低財政赤字的政策取得足夠支持，宣布將在國會提出信任投票。貝魯冒險押注國會議員會支持他的觀點，認同當前面臨赤字危機的法國必須大幅刪減公共支出以控制債務。然而這場「豪賭」在分裂的國會前，也如預料之中遭到反噬。法國左、右翼議員在週一的投票中，聯合反對中間派的貝魯。

極右翼領袖勒龐（Marine Le Pen）在投票結果出爐後表示：「這一刻象徵著一個幽靈政府的終結。」她也呼籲提前舉行國會選舉，但馬克宏迄今排除這個選項，且民調顯示，即便舉行選舉，也不一定能讓任何政黨取得多數。

極左派「不屈法國」（France Unbowed, LFI）的領袖梅蘭雄（Jean-Luc Mélenchon）在X平台上表示：「馬克宏現在已經站在人民面前，他也必須下台。」

法國總理為何當不久？

自2024年9月阿塔爾（Gabriel Attal）辭任總理、前脫歐談判代表巴尼耶（Michel Barnier）於同年12月遭國會推翻，再到如今貝魯也下台後，馬克宏再次面臨組閣挑戰，試圖在由反對派掌控的國民議會中尋求共識。

但造成法國政壇如此動盪的根本原因，可以追溯到馬克宏在2024年6月，宣布解散國民議會，並舉行選舉的決定。

當時，馬克宏原本希望藉此壯大中間派聯盟的勢力，但最終卻導致國會出現史上第一次沒有任何政黨或聯盟取得過半優勢的「三強鼎立」僵局，馬克宏的少數政府自此陷入一連串危機。國會中的左翼或極右翼勢力的席次雖然不足以單獨執政，但是只要聯手，就可以推翻馬克宏政府的總理人選。

路透社報導指出，馬克宏接下來可能轉向左派，提名一位相對溫和的社會主義派人士，或者選擇一位技術官僚擔任總理。無論如何，下一屆政府都不太可能獲得國會多數支持。財政部長隆巴德（Eric Lombard）週一在信任投票前表示，組建新政府勢必會導致刪減赤字的幅度縮小。

法國如今面臨新的不確定性，可能陷入長期的立法僵局；在國際層面上，俄烏及加薩持續的戰爭、美國總統川普政策重心的轉變，都讓局勢更加複雜。

