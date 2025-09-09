新加坡考慮核電 著手安全與可行性研究

新加坡政府正在重新考量核能發電，做為減輕高度依賴化石燃料發電的可能解決方案。新加坡94%的電力仰賴燃氣電廠，但政府已訂下要在2050年淨零碳排的目標。

新加坡能源市場管理局（EMA）表示，已委託英國顧問業者Mott MacDonald進行為期兩年的核電可行性研究，將評估小型模組化反應爐（SMR）等先進核能技術的安全表現與可行性。

EMA則表示，政府還沒針對何能做出決定，必須先詳盡研究，內容安全性、可靠性、負擔得起，以及環境永續等議題。

新加坡2010年代曾考慮過核能發電，但沒有建造傳統核能電廠的空間，因而擱置，現在SMR新技術出現，開啟了新的可能。

新加坡總理黃循財今年2月表示，將研究在新加坡部署核能的可能性。新加坡國立大學7月設立新加坡核子研究與安全研究所，EMA官員也已到美國、法國和阿拉伯聯合大公國等國考察，實地了解先進核能技術。