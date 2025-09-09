新加坡考慮核電 著手安全與可行性研究
新加坡政府正在重新考量核能發電，做為減輕高度依賴化石燃料發電的可能解決方案。新加坡94%的電力仰賴燃氣電廠，但政府已訂下要在2050年淨零碳排的目標。
新加坡能源市場管理局（EMA）表示，已委託英國顧問業者Mott MacDonald進行為期兩年的核電可行性研究，將評估小型模組化反應爐（SMR）等先進核能技術的安全表現與可行性。
EMA則表示，政府還沒針對何能做出決定，必須先詳盡研究，內容安全性、可靠性、負擔得起，以及環境永續等議題。
新加坡2010年代曾考慮過核能發電，但沒有建造傳統核能電廠的空間，因而擱置，現在SMR新技術出現，開啟了新的可能。
新加坡總理黃循財今年2月表示，將研究在新加坡部署核能的可能性。新加坡國立大學7月設立新加坡核子研究與安全研究所，EMA官員也已到美國、法國和阿拉伯聯合大公國等國考察，實地了解先進核能技術。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言