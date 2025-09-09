日本沖繩國際通1死命案 死者兒疑在旅館行凶被捕

日本沖繩縣警方昨天在那霸市牧志地區著名的國際通沿線，於一間飯店內依殺人未遂罪嫌，現行犯逮捕一名20歲男子，他涉嫌持利器刺傷46歲父親。而傷者送醫後宣告不治。

日本放送協會（NHK）報導，當地警方說明，這兩人與其他家人一同前往沖繩旅遊，警方後續預計改以殺人罪嫌辦案。

案發當時有許多遊客經過熱鬧的國際通。警方隨即設置封鎖線管制現場，警車和救護車也到場處理，現場一度出現騷動。

「琉球新報」報導，沖繩縣警方基於調查考量，目前尚未公布犯嫌是否認罪。

警方表示，案發時間為8日下午4時45分左右。被刺的46歲男子是來自大分縣別府市的自營業者，送醫時已失去呼吸心跳，於當晚宣告不治。目前未出現其他傷者。

那霸市消防局西消防署表示，飯店員工當天下午4時50分左右通報消防隊。消防人員抵達現場時，發現受害男子以身上出血的狀態，倒臥在飯店8樓客房。警方表示，事發客房進出時房門未上鎖。