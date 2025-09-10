快訊

回家才驚覺忘了拿！日飯店點名旅客超常遺落物品 提醒退房前必檢查5處

聯合新聞網／ 綜合報導
旅客在退房後最容易遺忘的物品是什麼？。示意圖／ingimage
根據日媒まいどなニュース」報導，大阪飯店Hotel Relief難波大國町」在官方TikTok帳號分享，許多旅客在退房時雖自認已檢查過房間，結果還是常留下物品忘了帶走。該飯店整理出「旅客遺忘物品排行榜」，不少人看了直呼太準！

排行第一名是手機充電器。許多人習慣把充電器插在床邊或書桌旁的插座，臨走時往往一忙就忘記拔，等到下一次要使用手機才驚覺忘了帶。

第二名則是冰箱裡的飲料。不少房客會把水或飲料冰到最後一刻才打算帶走，結果因退房收拾行李太匆忙，往往直接忘在冰箱裡。飯店人員也笑說，「這個真的很常發生」。

第三名是戒指、耳環、項鍊等飾品。這些小物件體積小、顏色又不顯眼，常常放在桌面或浴室洗手檯上。

第四名是收進衣櫥的衣物。有些旅客習慣把衣服掛進衣櫃裡，退房時因為忘了打開衣櫥檢查，常常回到家裡才發現少了一件外套或襯衫。

第五名則是內衣褲或襪子，尤其是「掉落的單支襪子」最容易被忽略。這點也引來不少網友共鳴，「常常只找到一隻襪子，另一支就消失了」。

不少網友在留言區表示，自己也曾經在退房後才想起忘記帶走的物品，「真的太寫實了」、「我也曾經把飲料留在房間冰箱」、「單支襪子失蹤經驗＋1」。飯店提醒，退房前最好再次檢查插座、冰箱、浴室檯面、衣櫃以及床底，特別是飾品與貼身衣物，才不會造成不必要的麻煩。

根據日媒「まいどなニュース」報導,大阪飯店 「Hotel Relief難波大國町」 在官方 TikTok 帳號分享許多旅客在退房時雖然認為已經檢查過房間,結果還是常留下物品忘了帶走。該飯店整理出「旅客遺忘物品排行榜」,不少人看了直呼太準!

