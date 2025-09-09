瑞士人愛登山 過度自信缺裝備每年意外4萬件

登山健行是瑞士的國民運動，根據瑞士聯邦統計，瑞士人平均每年登山健行15次，每次超過3小時。然而自2000年起，登山意外攀升，每年高達約4萬件；因登山而死亡每年平均46人，男性占3/4。

瑞士全國每年步行登山的路程總計約8億公里，相當於繞地球2萬圈的長度。

伯恩健行步道協會會長施密特（Bernhard Schmidt）表示，瑞士登山人口其實以女性為多，但男性經常對自己過度自信，也想表現能繼續挑戰有難度的路線。因此，年紀較大的男性發生致命意外的機率較高，目前意外事故的最高齡達90歲。

根據瑞士聯邦意外事故預防委員會（BFU）統計，下山路段發生意外的機率是上山路段的兩倍。因下山所需的肢體協調能力更高，且疲勞會導致注意力下降也可能導致意外。此外，半數的意外事件是獨自登山，若有同伴隨行可互相提醒減速，能彼此照料。

瑞士登山健行最常發生致命意外的地區為瑞士中部山區（Zentralschweiz）、瓦萊州（Wallis）以及伯恩山區（Berner Alpen）。這3個地區是熱門登山地點，登山人數屢創新高，意外事故也相對較多。

登山致命意外以瑞士人居多，15年來總計537件；外國旅客的登山意外死亡案件則有222起。「無適當裝備」是意外發生的重要原因，尤其穿夾腳拖與涼鞋就上山，十分危險。登山專家表示，適合的鞋子是危險發生時站穩腳步的重要裝備。

為了整體健康、親近自然、有足夠的活動是瑞士人喜歡登山健行的三大原因。年輕人約會時，相約一起去爬山很普遍，一同登頂，感受山景的美麗與浪漫。在瑞士登山健行不只是養生，也有社交功能。