希斯羅機場第4航廈安全疑慮 暫時關閉後重新開放

中央社／ 倫敦8日綜合外電報導

英國希斯羅機場（Heathrow Airport）第4航廈今天晚上因報到區「疑有危險物品事故」暫時關閉，幾小時後當局宣布航廈「安全並重新開放」。

綜合法新社與路透社報導，希斯羅機場營運單位在社群媒體表示：「緊急服務部門確認第4航廈已經安全，可重新開放，我們正盡一切努力確保所有航班依今天計劃起飛。」

倫敦消防局（London Fire Brigade）表示，接到通報稱航廈「疑有危險物品事故」後約3小時，狀況已經解除。

消防局表示：「倫敦救護車局（London AmbulanceService）醫護人員已在現場對約20人進行評估。」

希斯羅機場是英國主要國際機場，也是全球非常繁忙的航空樞紐，機場的第4航廈主要用於歐洲與長途航線。

倫敦都會區警察局（Metropolitan Police Service）

隨後發表聲明表示：「未發現任何危險物品的痕跡。」

希斯羅機場第4航廈雖暫時關閉，但其它航廈在事故期間一直正常運作。

機場方面補充說：「我們對此造成的混亂深感抱歉，乘客與同僚安全是我們的首要考量。」

機場 倫敦

