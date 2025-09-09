誤信Google導航釀悲劇！一家9口開車開上封閉危橋 墜河造成4死5傷

快訊

香港01／ 桃樂斯／報導
示意圖／ingimage
示意圖／ingimage

誤信Google地圖，竟釀成致命意外！印度一戶9口之家，開車時依照Google Maps導航指示，沒想到竟誤闖一座因結構安全問題、已封閉好幾個月的危險橋樑。駕駛人嘗試穿越封鎖點，結果整輛車失控墜入河中，造成4人遭急流沖走不幸罹難，另有5人成功脫困。

路橋早已封閉　Google仍顯示可通行

根據印度媒體報導，這起事件發生在8月26日凌晨，地點位於印度西北部拉賈斯坦邦（Rajasthan）。當時這戶人家剛完成朝聖行程，準備從皮爾瓦拉（Bhilwara）開車返家，沿途使用Google Maps導航。沒想到導航竟引導他們開上「索米-烏普瑞達橋」（Somi-Upreda Bridge），該橋因結構老化有安全疑慮，早在幾個月前就已封閉。當地又正逢暴雨季節，河水暴漲，所有過河路段都實施交通管制。

駕駛強行闖管制點　車子墜落巴納斯河

儘管現場設有封鎖，駕駛仍在導航引導下嘗試穿越危橋，結果整輛車墜入巴納斯河（Banas River）。事發當下，有人緊急打破車窗、爬上車頂等待救援，還有一人打電話聯絡親戚，再由親戚報警求助。

4人不幸溺斃　警方尋獲遺體

警方接獲通報後立刻出動救生艇前往，並利用手電筒搜尋車輛位置。不幸的是，等警方抵達時，已有4人被激流沖走，包括21歲的香妲（Chanda）與6歲的女兒魯特薇（Rutvi）、25歲的曼塔（Mamta）及她4歲的女兒庫西（Khushi）。而其他5人因及時爬到車頂，才逃過一劫。

警方呼籲：別盲信導航！遇暴雨應避免涉水過河

當地警方指出，該座橋樑早已公告封閉，但Google地圖仍顯示為可通行狀態。拉賈斯坦邦高級警官崔帕帝（Manish Tripathi）也呼籲民眾，不要完全依賴導航系統，尤其在暴雨或水災期間，應避免冒險涉水過橋，以免發生類似憾事。

文章授權轉載自《香港01》

