紐西蘭行李箱童屍案開審 韓裔母親涉嫌殺害2子女
一名韓裔紐西蘭女子李學英（Hakyung Lee，音譯）被指控在紐國殺害兩名子女，並將他們的遺體塞進行李箱後棄置倉儲空間，她的案件今天在紐國正式開庭審理。
法新社報導，2022年8月，紐西蘭最大城市奧克蘭（Auckland）一戶人家意外在透過拍賣標來的行李箱中發現6歲男童及8歲女童的遺體，這起案件令紐國社會廣為震驚。
紐西蘭警方認為，李學英是在她丈夫過世1年後，即2018年6月或7月殺害自己的孩子，接著於那年返回韓國。
根據英國廣播公司（BBC），在韓國出生的李學英是紐西蘭公民，返韓前已在奧克蘭定居多年。
在紐西蘭警方要求下，她於2022年11月自韓國被引渡回紐國。
紐西蘭媒體報導，她今天上午在奧克蘭高等法院出庭時，拒絕回應法官范寧（Geoffrey Venning）的認罪要求。
儘管李學英保持沉默，范寧表示將她的反應視為不認罪，並繼續審理本案。他告訴陪審員，預期辯方會提出精神異常抗辯（insanity defense）。
李學英選擇在審判中自行辯護，但仍有兩名辯護律師擔任她的備用律師。檢方預計明天進行開審陳述。
