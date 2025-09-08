紐西蘭父親帶3孩出逃近4年 與警爆發槍戰身亡

快訊

中央社／ 奧克蘭8日綜合外電報導

紐西蘭1名父親菲力普斯沒有3個孩子的監護權，2021年卻帶著他們逃走，躲躲藏藏過了近4年，菲力普斯今天在北島（North Island）懷卡托地區（Waikato）與警方爆發槍戰後身亡。

菲力普斯（Tom Phillips）的案件受到紐西蘭全國關注，尤其是在懷卡托地區，以及疑似是他藏身之處的馬羅科帕鎮（Marokopa）。

法新社報導，雖然菲力普斯與3個孩子被目擊過好幾次，上個月還有監視器畫面似乎拍到菲力普斯帶著1名孩童闖入商店，但他們還是躲過追捕。

然而警方今天接獲疑似入室竊盜的報案後，菲力普斯命喪警方槍下。

菲力普斯死前曾用步槍擊中1名員警的頭部和肩膀，中彈員警被送至醫院接受手術，傷勢「不會致命」但嚴重。

「懷卡托時報」（Waikato Times）拍攝的現場照片顯示，菲力普斯人在馬路中間，1把步槍落在幾公尺外的水溝內，警車上可見多處彈孔。

英國廣播公司（BBC）報導，警方認為，菲力普斯當初是在失去孩子的監護權後帶走他們。

今天發生槍戰時，菲力普斯的1個孩子在他身旁。當局搜索一整天，下午4時30分在1處灌木叢中的偏僻紮營地發現另外2名孩童。據信這3人分別為9、10、12歲，都沒有受傷。

警方認為，以前有人幫忙菲力普斯逃避追捕，提供他食物及棲身之處，但最近幾週，菲力普斯的支持網絡可能已經崩潰。

1名警官告訴法新社：「如果你去馬羅科帕鎮，你會發現鎮上似乎有一半的人支持他，一半的人認為他是罪犯，但最近似乎愈來愈少人挺他。」

3個孩子的母親告訴紐西蘭國家廣播電台（RNZ），這場磨難終於結束，雖對走到今天這種局面感到悲痛，仍期待用愛和關懷迎接孩子回家。

