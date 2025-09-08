立陶宛國際音樂節開幕 台灣指揮家呂景民受邀登台

快訊

中央社／ 維爾紐斯8日專電

立陶宛年度約瑟夫．阿克隆國際音樂節6日正式揭幕，今年2場開幕音樂會特別邀請台灣指揮家呂景民擔任客座指揮，攜手克萊佩達室內樂團及立陶宛傑出音樂家同台演出，現場掌聲如雷，氣氛熱烈。

約瑟夫．阿克隆（Joseph Achron, 1886–1943）出生於立陶宛，被視為20世紀初備受低估的猶太作曲家之一。音樂節自創立以來，致力於紀念並推廣阿克隆與其他猶太作曲家的音樂遺產，同時也彰顯立陶宛孕育的優秀創作者。

音樂節今年邁入第4屆，規模更甚以往。主辦單位設計10個不同表演節目，將在不同地點共舉行28場音樂會。其中為期2天的開幕音樂會，分別於立陶宛北部城市希奧利艾（Šiauliai） 與首都維爾紐斯（Vilnius）舉行。

7日維爾紐斯場次中，呂景民帶領克萊佩達室內樂團，與大師級小提琴家德丁斯凱特（DaliaDėdinskaitė）、大提琴家巴次庫斯（MindaugasBačkus）合作，呈現猶太作曲家的經典之作。樂曲風格時而細膩優美，時而雄渾磅礡，帶給觀眾深刻的聽覺與情感體驗。

音樂會最後由孟德爾頌的「婚禮進行曲」將氣氛推至最高潮，觀眾起立鼓掌數分鐘，給予演出者熱烈掌聲與肯定。

呂景民在演出後接受中央社訪問時表示，他因求學時期的機緣與立陶宛建立深厚情誼與音樂人脈，至今已多次受邀至立陶宛演出。

他稱讚立陶宛音樂家受到紮實的訓練，能力與技術都非常優異。儘管文化背景不同，但立陶宛人個性和善且謙遜，透過音樂共通語言，彼此展現專業與尊敬，讓合作更加順利。

他同時表示，近年來台立關係友好，也促進音樂領域的交流。現在不但有台灣駐立陶宛代表處在文化交流上給予支持，兩國人民對彼此也有更多的認識，樂意進一步了解對方的音樂文化。

此外，呂景民也積極推廣台立雙邊的音樂交流。身兼台灣藝術家交響樂團（TASO）藝術總監的他指出，樂團所屬文化基金會自今年起啟動「Salut 立陶宛」國際巡禮計畫，透過參訪交流、青年音樂家換宿及系列音樂會等活動，深入推動台立文化藝術連結，未來也計畫將巡演拓展至其他國家，讓世界聽見台灣的聲音。

