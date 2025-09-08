水庫發現可疑行李箱內有15公斤啞鈴 半裸女屍頸部瘀傷、做過隆胸手術
泰國警方正在調查一宗女子遇害後被放進行李箱沉屍水庫的案件，警方指該名亞裔死者隆胸的矽膠上有中文標識，目前正調查其身份。當地警方正追查一名約40歲中國籍男疑犯，懷疑他同時涉及另一宗命案。
綜合媒體報導，泰國警方表示，在9月3日，泰國賽艇隊在春武里府一水庫訓練時發現一個可疑行李箱。行李箱中發現一具半身裸露的女屍，箱內還有15公斤啞鈴壓重。
死者為30至40歲亞裔女性，頸部有瘀傷，啞鈴上留有指紋。死者進行過隆胸手術，胸部植入的矽膠上有中文標識。
芭堤雅一家購物中心的銷售員向警方指，在8月27日下午，一名約40歲、體型勻稱、面貌清秀、能操簡單泰語及英語的中國籍男子選購了一套20公斤重的啞鈴，並要求協助搬運上車。
該名銷售員指，在浮屍案曝光後，她發現裝在屍箱中壓重的啞鈴和當日售出的完全一樣。
警方指，正調查該名中國籍男子是否還涉及班昌縣「紅髮女子被殺案」，若有進一步證據，警方可能向法院申請逮捕令。
文章授權轉載自《香港01》
