快訊

苦澀的政治咖哩：石破茂50天的孤鳥抗爭

23歲烏克蘭女在美搭輕軌遭割喉！凶嫌連刺3刀畫面曝光 震驚川普

簡立峰專欄／ChatGPT之父示警AI泡沫化 解析背後盤算

水庫發現可疑行李箱內有15公斤啞鈴 半裸女屍頸部瘀傷、做過隆胸手術

香港01／ 撰文：朱加樟
女子遇害後被放進行李箱沉屍水庫。圖／AI生成
女子遇害後被放進行李箱沉屍水庫。圖／AI生成

泰國警方正在調查一宗女子遇害後被放進行李箱沉屍水庫的案件，警方指該名亞裔死者隆胸的矽膠上有中文標識，目前正調查其身份。當地警方正追查一名約40歲中國籍男疑犯，懷疑他同時涉及另一宗命案。

綜合媒體報導，泰國警方表示，在9月3日，泰國賽艇隊在春武里府一水庫訓練時發現一個可疑行李箱。行李箱中發現一具半身裸露的女屍，箱內還有15公斤啞鈴壓重。

死者為30至40歲亞裔女性，頸部有瘀傷，啞鈴上留有指紋。死者進行過隆胸手術，胸部植入的矽膠上有中文標識。

芭堤雅一家購物中心的銷售員向警方指，在8月27日下午，一名約40歲、體型勻稱、面貌清秀、能操簡單泰語及英語的中國籍男子選購了一套20公斤重的啞鈴，並要求協助搬運上車。

該名銷售員指，在浮屍案曝光後，她發現裝在屍箱中壓重的啞鈴和當日售出的完全一樣。

警方指，正調查該名中國籍男子是否還涉及班昌縣「紅髮女子被殺案」，若有進一步證據，警方可能向法院申請逮捕令。

延伸閱讀：

中國遊客毛里裘斯獨救墜崖德國青年 未挽回一命仍獲逝者父親感激

接連有中國遊客馬爾代夫溺亡 中使館提醒：敬畏異國特殊水域環境

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

一家餐廳150隻一夜橫死！日本東京鬧區被美洲蟑螂瘋狂入侵

日本驅蟲業者指出，日本家庭常見黑褐蟑螂、餐廳最多是德國蟑螂，近年日本東京鬧區出現蟑螂的「第三勢力」美洲蟑螂。由於雌蟑能單...

水庫發現可疑行李箱內有15公斤啞鈴 半裸女屍頸部瘀傷、做過隆胸手術

泰國警方正在調查一宗女子遇害後被放進行李箱沉屍水庫的案件，警方指該名亞裔死者隆胸的矽膠…

去年訂好遷首都！印尼新都計畫預算被砍「進度落後」 分析家：恐淪蚊子工程

印尼原定去年8月17日國慶日正式定都努山塔拉，如今1年多過去，總統府及嶄新的馬路泰半仍是一片寂靜，分析家示警這座進度落後...

大轉變！科學記者戒超加工食品30天 發現最驚喜的一件事

一個月不吃熱狗堡、培根蛋餅，這種含有加工食品的食物，身體會出現哪些變化呢？

悠仁親王迎19歲生日！戴53萬頭冠價值不斐 日皇室時隔40年再辦男丁成年禮

日本悠仁親王於9月6日迎來19歲生日，在東京皇宮接受加冠之禮，這是時隔40年繼其父文仁親王之後，日本皇室再有男性成員舉行成年禮。德仁天皇夫婦…

梵蒂岡首迎LGBTQ朝聖團！成員盼教會擁抱多元：我們是同一個家庭

超過1000名LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）天主教徒及其支持者在本週末舉行朝聖活動，創下梵蒂岡首例，他們將此...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。