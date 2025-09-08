快訊

苦澀的政治咖哩：石破茂50天的孤鳥抗爭

23歲烏克蘭女在美搭輕軌遭割喉！凶嫌連刺3刀畫面曝光 震驚川普

簡立峰專欄／ChatGPT之父示警AI泡沫化 解析背後盤算

聽新聞
0:00 / 0:00

一家餐廳150隻一夜橫死！日本東京鬧區被美洲蟑螂瘋狂入侵

聯合報／ 記者雷光涵／即時報導
近年日本東京鬧區出現蟑螂的「第三勢力」美洲蟑螂。由於雌蟑能單性生殖，繁殖力比前兩種蟑螂要可怕。示意圖／Ingimage
近年日本東京鬧區出現蟑螂的「第三勢力」美洲蟑螂。由於雌蟑能單性生殖，繁殖力比前兩種蟑螂要可怕。示意圖／Ingimage

日本驅蟲業者指出，日本家庭常見黑褐蟑螂、餐廳最多是德國蟑螂，近年日本東京鬧區出現蟑螂的「第三勢力」美洲蟑螂。由於雌蟑能單性生殖，繁殖力比前兩種蟑螂要可怕。

驅蟲業者足立雅也接受FNN新聞網採訪時說，美洲蟑螂與黑褐蟑螂都是個體行動，但因繁殖力太強，看起來像是群體活動。北海道大學研究團隊的報告，成年的雌性美洲蟑螂若身邊沒有雄性，仍會在未交配的情況下產卵。這些孵化出的蟑螂，由於不含雄性的DNA，長大後全都是雌性。這些雌性又能單獨產卵，所以會以驚人的速度繁殖增生。

日本的美洲蟑螂原本在沖縄、九州到西日本為主要棲地，現在東日本也出現，足立指出，除了全球暖化造成氣溫上升，他認為更大的因素是「熱水洗碗機」的普及。

日本一般大樓地下室通常設有排水槽或汙水槽，用來暫時儲存流理台、洗衣機排出的生活廢水，以及馬桶汙水。近年來，愈來愈多餐廳引進熱水洗碗機，致大量熱水長時間不斷流入這些水槽，槽內全年維持高溫高濕的環境，正好成為美洲蟑螂喜愛的繁殖溫床。

他前幾天到東京一家餐廳噴藥除蟑，經過一夜，發現至少150隻蟑螂屍體。

近年日本東京鬧區出現蟑螂的「第三勢力」美洲蟑螂。由於雌蟑能單性生殖，繁殖力比前兩種蟑螂要可怕。路透ALAMY
近年日本東京鬧區出現蟑螂的「第三勢力」美洲蟑螂。由於雌蟑能單性生殖，繁殖力比前兩種蟑螂要可怕。路透ALAMY

蟑螂 日本 洗碗機

延伸閱讀

悠仁親王迎19歲生日！戴53萬頭冠價值不斐 日皇室時隔40年再辦男丁成年禮

日本海上保安廳將採用星鏈 強化巡邏船通訊

新北青農父子開發包種茶鳳梨酥 跨海飄香到日本

買貓窩給愛貓都不用「只會坐在上面」 拉開拉鍊當場嚇瘋：開到蟑螂屋

相關新聞

一家餐廳150隻一夜橫死！日本東京鬧區被美洲蟑螂瘋狂入侵

日本驅蟲業者指出，日本家庭常見黑褐蟑螂、餐廳最多是德國蟑螂，近年日本東京鬧區出現蟑螂的「第三勢力」美洲蟑螂。由於雌蟑能單...

水庫發現可疑行李箱內有15公斤啞鈴 半裸女屍頸部瘀傷、做過隆胸手術

泰國警方正在調查一宗女子遇害後被放進行李箱沉屍水庫的案件，警方指該名亞裔死者隆胸的矽膠…

去年訂好遷首都！印尼新都計畫預算被砍「進度落後」 分析家：恐淪蚊子工程

印尼原定去年8月17日國慶日正式定都努山塔拉，如今1年多過去，總統府及嶄新的馬路泰半仍是一片寂靜，分析家示警這座進度落後...

大轉變！科學記者戒超加工食品30天 發現最驚喜的一件事

一個月不吃熱狗堡、培根蛋餅，這種含有加工食品的食物，身體會出現哪些變化呢？

悠仁親王迎19歲生日！戴53萬頭冠價值不斐 日皇室時隔40年再辦男丁成年禮

日本悠仁親王於9月6日迎來19歲生日，在東京皇宮接受加冠之禮，這是時隔40年繼其父文仁親王之後，日本皇室再有男性成員舉行成年禮。德仁天皇夫婦…

梵蒂岡首迎LGBTQ朝聖團！成員盼教會擁抱多元：我們是同一個家庭

超過1000名LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）天主教徒及其支持者在本週末舉行朝聖活動，創下梵蒂岡首例，他們將此...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。