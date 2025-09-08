一家餐廳150隻一夜橫死！日本東京鬧區被美洲蟑螂瘋狂入侵

日本驅蟲業者指出，日本家庭常見黑褐蟑螂、餐廳最多是德國蟑螂，近年日本東京鬧區出現蟑螂的「第三勢力」美洲蟑螂。由於雌蟑能單性生殖，繁殖力比前兩種蟑螂要可怕。

驅蟲業者足立雅也接受FNN新聞網採訪時說，美洲蟑螂與黑褐蟑螂都是個體行動，但因繁殖力太強，看起來像是群體活動。北海道大學研究團隊的報告，成年的雌性美洲蟑螂若身邊沒有雄性，仍會在未交配的情況下產卵。這些孵化出的蟑螂，由於不含雄性的DNA，長大後全都是雌性。這些雌性又能單獨產卵，所以會以驚人的速度繁殖增生。

日本的美洲蟑螂原本在沖縄、九州到西日本為主要棲地，現在東日本也出現，足立指出，除了全球暖化造成氣溫上升，他認為更大的因素是「熱水洗碗機」的普及。

日本一般大樓地下室通常設有排水槽或汙水槽，用來暫時儲存流理台、洗衣機排出的生活廢水，以及馬桶汙水。近年來，愈來愈多餐廳引進熱水洗碗機，致大量熱水長時間不斷流入這些水槽，槽內全年維持高溫高濕的環境，正好成為美洲蟑螂喜愛的繁殖溫床。