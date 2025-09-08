阿富汗憂懼餘震觸發山崩 災民寧可露宿拒返村落

阿富汗地震劫後，災民的恐懼揮之不去，擔心餘震可能再度引發山崩，倖存者誓言不要再回村莊，寧可露宿田野河邊，即便連帳篷都沒有，無法遮風擋雨。

9月1日兩場地震造成庫納爾省（Kunar）超過2200人罹難，3600多人受傷，數以千計房屋被夷為平地。餘震又引發新的山崩，許多家庭受困於不穩定的山區與暴漲的河流之間。

救援組織以直升機緊急運送食物及物資，但倖存者表示，救援仍然零星且遲緩。

阿富汗貧困加上基礎建設不足，許多村莊距離最近的公路尚需數小時路程，而大多數房屋以泥土與石頭建造，在地震中一觸即潰。

路透社報導，災民擠在臨時營地，這種情況到處都是。沙希丹村（Shaheedan）40歲農民拉曼（Shams-ur-Rahman）說，他失去了6名親人，一家九口逃離家園，如今他只能和家人坐在路邊，手上僅有幾件東西。

他說：「他們發給我們的帳篷，連小孩都裝不下。下山時，我兒子沒有鞋，父子倆就輪流穿著一雙鞋，一起走下山。」

對有些災民來說，恐怕要永遠流離失所。在刺眼的陽光下，51歲的阿瑪德（Gul Ahmad）站在親人身旁，親族婦女蹲在牆邊陰影下，一旁臨時帳篷在塵土飛揚中搖搖晃晃。

他說：「即使沒有地震，單是一場普通的雨，也可能讓大石頭滾落下來壓死我們。我們不會回去了，政府必須讓我們有地方住。」

國際援助機構表示，在阿富汗這個全世界最貧困、地震最頻繁的國家，由於缺乏庇護場所、衛生與糧食不足，這場災難恐讓疾病蔓延，貧困再擴大。