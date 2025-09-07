移民船撞土耳其海岸警衛隊艦艇 5人落海喪命

快訊

中央社／ 安卡拉7日綜合外電報導

土耳其地方當局指出，一艘載有移民的船隻今天在國內西北部外海撞上一艘土耳其海岸警衛隊艦艇，造成5人死亡、1人重傷，搜救作業仍進行中。

路透社報導，土耳其地方當局透過聲明表示，一艘載有34位移民和1位移民販子的高速船隻在艾瓦利克地區（Ayvalik）巴達武特（Badavut）外海撞上土國海岸警衛隊艦艇。

聲明還提到，已經確定有5人落海身亡，還有1名女性受重傷被送往醫院，相關當局仍在搜救1位失蹤者，艾瓦利克地區的檢方辦公室已對這起事件展開調查。

這起海上事故發生於愛琴海，該海域是移民從北非及中東地區前往歐洲的常用路線。

