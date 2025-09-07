去年訂好遷首都！印尼新都計畫預算被砍「進度落後」 分析家：恐淪蚊子工程

印尼原定去年8月17日國慶日正式定都努山塔拉，如今1年多過去，總統府及嶄新的馬路泰半仍是一片寂靜，分析家示警這座進度落後的新都恐淪為養蚊子工程。

法新社報導，印尼首都雅加達苦於過度擁擠及地層快速下陷等問題，但新都努山塔拉（Nusantara）的現況令外界不禁懷疑，這座城市是否有機會實現當初的承諾。

目前只有略多於1000名首都管理局雇員住在努山塔拉，外加幾百名部會、服務及醫療機構工作人員。

新都計畫是印尼前總統佐科威（Joko Widodo）的政績，現任總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）首次國情咨文只提到新首都1次，還大幅縮減計畫預算。

1名參與建設新都的官員匿名告訴法新社：「普拉伯沃覺得這不是他的政績，不是他的重點，他有更多他想推的計畫。」

努山塔拉首都管理局局長巴蘇基（Basuki Hadimuljono）則對法新社說，總統府及核心部會所在行政區完工進度「已達97%至98%」。他並稱普拉伯沃希望在2028年搬進努山塔拉。

公共政策顧問公司Global Counsel資深合夥人德迪（Dedi Dinarto）認為，普拉伯沃顯然比較著重社會福利，若遷都計畫未獲大力推動，努山塔拉恐將淪為「白象」（white-elephant，指昂貴卻無用的蚊子工程）。