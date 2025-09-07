孟加拉陷公衛危機！登革熱、屈公病並行蔓延 醫院負荷超載
孟加拉正面臨迅速惡化的公共衛生危機，蚊媒傳染疾病登革熱與屈公病並行蔓延，不僅讓醫院不堪負荷，也加劇了未來疫情失控的憂慮。
根據孟加拉衛生總局資料，今年全國已通報超過3萬3800起登革熱病例，造成132人死亡。僅9月第一週，就至少有10人死亡，另有1500多人因發燒住院。
已多年未出現的屈公病也捲土重來。今年1月至7月間，達卡（Dhaka）4間實驗室共確認785例，部分檢測機構的陽性率超過三成。在港口城市吉大港（Chittagong），僅24小時就新增30例，該市今年累計病例逼近3000例。
醫療系統擁擠不堪，全國最大公立醫院達卡醫學院附設醫院（Dhaka Medical College Hospital）的病房人滿為患，收治病人數量超出設計容量3倍以上。
專家警告，如果不加強滅蚊措施，疫情恐進一步惡化。
