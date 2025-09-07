快訊

大轉變！科學記者戒超加工食品30天 發現最驚喜的一件事

商業周刊／ 撰文者：王貞懿 編譯
超加工食品示意圖。圖／Ingimage
摘要

1.超加工食品經常含有精製糖造成血糖起伏讓人想不停吃零食，戒除超加工食品10天後，會發現自己不再時時想著食物。

2.這是一種可逆的現象，專家建議可以先從家中開始打造無超加工食品環境。

一個月不吃熱狗堡、培根蛋餅，這種含有加工食品的食物，身體會出現哪些變化呢？

科學記者杜克萊夫（Michaeleen Doucleff）與8歲女兒進行的30天戒除超加工食品實驗，竟帶來意想不到的身心轉變。實驗規則簡單明確：任何含有無法辨識化學成分的食品一律不碰，改用燕麥、新鮮蔬果、原型肉類等天然食材取代。

腦中「食物噪音」消失，食慾反而更穩定

當實驗進行到第10天時，杜克萊夫發現，腦中不再時時想著食物，過去揮之不去的「食物噪音」都消失了，她沒有再想起吃巧克力、鹹酥脆片過。女兒更從一個挑食的孩子，變成一個吃家常菜也能津津有味小饕客。

份《Nature Medicine》期刊的研究也有類似的發現。50名成年人改吃低度加工食物8週後，不只體重下降，對食物的渴望也跟著減少。研究主持人迪肯（Samuel Dicken）驚訝地表示：「一般人減重時食慾會更旺盛，但我們看到完全相反的結果。」

密西根大學心理學家吉爾哈特（Ashley Gearhardt）解釋：「超加工零食富含精製糖和碳水化合物，會促使大腦不斷渴望零食，進而影響對營養正餐的食慾。」

她進一步說明這個惡性循環，當你大口嗑完餅乾後兩小時，血糖暴跌，身體又開始渴望下一輪精製碳水化合物。結果就是，你整天都在吃這些高熱量垃圾食物

味覺被重置，天然食物變得更可口

但好消息是，原來這個過程可以被逆轉，史丹佛大學心理學家史蒂斯（Eric Stice）說：「如果平常不碰高熱量食物，連根新鮮胡蘿蔔都會讓你覺得香甜可口。」

在30天的實驗結束後，杜克萊夫發現自己根本不需靠意志力抵抗超加工食品，因為自己真的不想吃了。

另一位記者進行類似的一週實驗時也有相似發現，她最大的感受是「不再把超加工食品當成真正的食物」，而是「工業化製造的可食用產品」。

當然，這種轉變並非毫無代價。天然食材的價格往往比加工食品更高，對許多家庭而言是一項負擔。

花費提高，戒除加工食品的挑戰與解方

此外，職業父母而言，超加工食品的便利性更難以取代。盒裝通心粉、速食，能讓忙碌的家長迅速搞定挑食小孩的三餐。正如一位營養師所言：「很少人討論到，完全戒除超加工食品需要投入多少家務勞動，而這負擔通常都落在女性身上。」

專家建議可以採用漸進式策略，先創造「無超加工食品區域」，將家中和車內設為淨土，就像吸菸者在飛機上知道不能吸菸，大腦會逐漸停止渴望一樣。

塔夫茨大學莫札法里安博士（Dariush Mozaffarian）表示：「當味蕾不再被人工添加物綁架，你往往會發現對身體更有益的食物，通常味道也更好。」

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

資料來源：WSJ、The Guardian

※本文出自「商業周刊」，未經同意禁止轉載。

《原文記者戒超加工食品30天，發現最驚喜的一件事

