悠仁親王迎19歲生日！戴53萬頭冠價值不斐 日皇室時隔40年再辦男丁成年禮

香港01／ 撰文／莊勁菲
日本悠仁親王於9月6日迎來19歲生日，在東京皇宮接受加冠之禮。美聯社
日本悠仁親王於9月6日迎來19歲生日，在東京皇宮接受加冠之禮。美聯社

日本悠仁親王於9月6日迎來19歲生日，在東京皇宮接受加冠之禮，這是時隔40年繼其父文仁親王之後，日本皇室再有男性成員舉行成年禮。德仁天皇夫婦、文仁親王夫婦和日本首相石破茂等人到場參加儀式。

悠仁穿傳統衣冠接受成年禮

悠仁是文仁親王之子，目前是日本皇位第2順位繼承人。6日早上10時，他在皇宮中的「春秋之間」開始接受「元服之禮」和「加冠之禮」，從男孩時期的袍服換成元服，並由德仁天皇的使者為他帶上有燕尾纓的頭冠，象徵着悠仁正式轉變為成年男性。

日本《讀賣新聞》介紹，宮內廳從2024年財政預算案中撥款257.8萬日圓（約新台幣53.33萬元），以製作這頂傳統頭冠。

禮成之後，悠仁分別走向德仁天皇夫婦、父母面前，表達感謝之情：「身為成年皇族，我將盡好自己的職責。」

為何悠仁19歲才舉行成年禮？

此前日本法律規定，男性20歲才成年，但2022年修訂的《日本民法典》已將成年年齡改為18歲。悠仁去年已滿18歲，但考慮到對他高中學業的影響，儀式推遲到今年舉行。

日本悠仁親王於9月6日迎來19歲生日，在東京皇宮接受加冠之禮。歐新社
日本悠仁親王於9月6日迎來19歲生日，在東京皇宮接受加冠之禮。歐新社

