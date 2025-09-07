梵蒂岡首迎LGBTQ朝聖團！成員盼教會擁抱多元：我們是同一個家庭

超過1000名LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）天主教徒及其支持者在本週末舉行朝聖活動，創下梵蒂岡首例，他們將此視為教會多元化的重要象徵。

這項由致力推動信徒間更大包容性的義大利協會「約拿單之帳」（The Tent of Jonathon）所主辦的活動，約有來自大約20個國家的1400人參與，是天主教會禧年（Jubilee）活動的一環。

雖然朝聖者未安排與教宗良十四世（Pope LeoXIV）私人會晤，但這是這類朝聖活動首次出現在官方的禧年慶典活動。過去LGBTQ團體曾到訪梵蒂岡，但並非正式活動。

來自布魯塞爾、現年68歲的跨性別女性貝赫茨（Yveline Behets）與另外30名LGBTQ成員一同徒步走過古老的朝聖之路Via Francigena，走了130公里抵達羅馬。她表示，在與其他天主教徒相處時，常感覺自己「並不總是被承認」，因此期待教會展現更多「多元性」。她強調：「『歡迎』一詞不該被濫用。我們不是偶爾被接納的外人，而是同一個家庭的一部分。」

和無數朝聖者一樣，今天參與LGBTQ朝聖的人群走上通往梵蒂岡的主道，在彩虹十字架引領下步入聖伯多祿大殿（St. Peter's Basilica）的聖門。

來自加拿大魁北克的35歲男子雨果（Hugo，不願透露姓氏）表示，這次活動「對我們來說，是一個能讓我們感受到更多接納的重要訊號」。他希望能「讓那些還在猶豫的人更願意對教會中的同性戀者展現接納」。

不過，作為一個兩千年來視同性行為違背「生育本質」教義，並認為同性伴侶「本質上有失序」的宗教機構，通往真正接納的道路仍然漫長。雨果說：「人們對同性戀者的生活存在恐懼與誤解。如果大家能彼此更了解，許多隔閡會消失。」但他也承認，仍有「許多障礙」，特別是對希望獲得教會祝福的同性伴侶。

已於今年4月辭世的教宗方濟各（Pope Francis）曾致力於使天主教會對所有人敞開大門，並多次向LGBTQ社群釋出善意，但並未改變教義。他在2023年允許神父為同性伴侶祝福的決定，引發保守派特別是非洲教會強烈反對。

繼任者良十四世則重申婚姻為「一男一女的結合」，但表示不會推翻方濟各的決策。