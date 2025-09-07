自認「老了」會影響壽命？ 15年研究揭露驚人結果：正面態度活更久

最新研究顯示，相較對自己老化持有負面看法的人，抱持正面態度、認為自身比實際年齡更年輕的人，往往壽命更長。

據《Psychology Today》報導，儘管老化是每人必經的過程，但「年齡歧視」卻是全球最廣泛、最根深蒂固的社會歧視之一。老年人往往被視作「可愛又糊塗」，看似親切的說詞，其中卻隱含能力衰退、需要被照顧的刻板印象，讓人更容易用憐憫、施捨或居高臨下的態度，甚至是虐待及疏遠來對待他們。

德國研究團隊進行了一項長達15年的追蹤研究，他們紀錄了參與者對一般年齡刻板印象，例如：「老年人的朋友和熟人很少vs.很多」，以及對自己老化的看法，如「等我老了，我會有很少vs.很多的朋友和熟人」做為比對。結果顯示，對自身老化持負面看法的人，在之後15年內的死亡風險明顯較高。

心理學家阿努·雷亞洛（Anu Realo）指出，社會上對老年人的一般看法並不會直接影響壽命。然而，當人們認同這些負面的老化刻板印象，並因此在生活中表現得「很老」時，例如退出某些活動、避免社交、自認能力不足而提前離開職場，長期下來便會降低活動量與人際互動，進一步侵蝕身心健康，最終提高死亡風險。

雷亞洛建議，即使老年人被社會以負面形象看待，但抱持「我不是那樣」的想法，把自己與典型的「老年人」區隔開來，就能有效保持活躍、繼續過充實的生活，進而支持身心健康。