越南吹台灣旅遊熱潮！ITE國際旅展登場 遊客讚經濟發達人民友善形象佳

胡志明市ITE國際旅展4日至6日熱鬧登場。越南遊客訪台人數大增，參與台灣館的越南觀光從業人員向中央社分析當地的遊台熱潮表示，受歡迎的原因不僅是人文、美食、風景，還因為台灣在越南擁有很正面的形象。

胡志明市ITE國際旅展4日至6日於西貢會展中心（SECC）舉辦，交通部觀光署設立台灣館，活動吸睛，引起許多越南與各國業者洽詢。

越南赴台旅客人數持續增長，去年旅客達37萬人次，已回升至疫情前水準。今年前5個月更突破18萬人次，較去年同期增加17.6%，已成為東南亞國家赴台旅遊第二大市場。

由全台35個單位組成的台灣館，有許多越南旅遊從業人員參與，其中更有不少人都曾在台灣求學，返回越南後積極扮演台越橋梁與合作推手的重要角色。他們在第一線觀察越南赴台旅遊熱潮，向中央社分析當地人喜歡造訪台灣的原因。

曾在台灣唸中文的國從（Quốc Tòng）最喜歡故宮博物院以及西門町，「對越南人來講，西門町可以看到台灣的文化、經濟、人生，我們覺得西門町就是代表台灣的觀光」。

他表示，「這幾年喜歡台灣的越南人越來越多，到台灣的越南遊客也是成長很多。今年10月，越南航空又多了一班飛到台灣的班機，代表到台灣的越南遊客越來越多」。

除觀光外，台商更構成越南人對台灣第一印象的關鍵。國從指出，台商在越南常有回饋社區的活動，與當地居民互動頻繁、緊密，許多越南人也因為台商對台灣有了正面印象。

國從說，「我們慢慢了解台灣，就知道原來台灣經濟很發達、教育很好，越來越多越南人去深入了解台灣」。

笑稱自己很愛吃的小文（Vân）則告訴記者，台灣美食蚵仔煎、虱目魚羹她都喜歡。在台迷路時有人帶到目的地的經驗也讓她非常驚訝。

她表示，「越南人很喜歡到台灣觀光，因為天氣、地方、人都很好，所以都想過去看看。我的親戚朋友都一直希望把孩子帶到台灣讀大學，現在這樣的人很多，覺得台灣的教育越來越好。那裡的工作環境和薪酬各方面可能都比較好，經濟也比較發展」。

李使亭（Andrea Lee）來自菲律賓，曾赴台就學和工作，現在在旅行社工作的她，對菲律賓赴台旅客趨勢有相當有趣的見解。

李使亭喜歡大自然，清境農場是她最愛。她說，菲律賓人對台灣越來越有興趣，且目前是開放免簽，再加上機票較便宜，這些因素都有影響。

台灣美食受到喜歡去夜市嚐鮮的菲律賓人歡迎。對於台灣景點，菲律賓遊客大多不會陌生。

「菲律賓人對基隆那邊比較有興趣，客人會主動跟旅行社說要去北海岸、放天燈、去九份看夜景，自己知道他們想要什麼」。

討論背後原因，李使亭認為是社群媒體宣傳效應，「社群媒體上的菲律賓網紅，特別我們是用Facebook，上面一定會有台灣的旅遊，一定會有曝光的」。

胡志明市國際旅展台灣館4日舉辦開幕儀式，規劃舞台表演、文化體驗、現烤雞蛋糕攤位及互動遊戲。

一位受台灣館吸引、前來洽詢的美國旅行社業者也告訴中央社，最近剛遇到想去台灣的客戶，自己也很想去，「例如日月潭等文化、歷史景點，我自己都很想去看，所以我完全相信台灣有觀光潛力」。

但她坦言，台灣需更多宣傳，不過近年來已經往對的方向努力。「我覺得台灣應該要再多做宣傳。我很高興台灣在華盛頓州西雅圖開設了觀光據點，讓華盛頓州的人可以更了解台灣」。