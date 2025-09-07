快訊

UNIQLO「1好物」可免費帶走 內行人狂讚：真的很好用

「傳大S婚內出軌」純屬捏造　律師揭提告張蘭、汪小菲案進度

柯文哲交保？ 民眾黨動員令：8日下午1時北檢集結「一起接柯P回家」

保護無尾熊 澳洲新南威爾斯州大片林地暫停伐木

中央社／ 雪梨7日綜合外電報導

為了打造無尾熊庇護所，挽救無尾熊族群免於滅絕，澳洲東部的新南威爾斯州（New South Wales）將暫停大片林地伐木。

新南威爾斯州政府明起生效的這項禁令，禁止北海岸17萬6000公頃（43萬5000英畝）森林伐木，以設立「大無尾熊國家公園」（Great Koala National Park）。禁令將影響6家木材廠及約300名工人。

州政府警告，若不採取行動，這個澳洲人口最多的州，恐在2050年前看到無尾熊絕跡。

環保人士指出，過去數十年，因為森林砍伐、乾旱及野火，新南威爾斯州的無尾熊數量已大幅減少。

新南威爾斯州長柯民思（Chris Minns）表示：「無尾熊在新州野外面臨絕種威脅，這是難以想像的。『大無尾熊國家公園』正是為了徹底扭轉這一危機。」

州政府在聲明中指出，已聯繫所有受影響的木材工廠，為工人薪資及營運成本提供補助，同時免費提供培訓、財務、健康與法律等服務。

州政府最初於2023年宣布規劃無尾熊庇護所，但當時僅暫停8400公頃森林伐木。

官員表示，「大無尾熊國家公園」將成為超過1萬2000隻無尾熊、3萬6000隻大尾袋鼯（Greater Glider）及100多種受威脅物種的避難所。

政府指出，未來將投入600萬澳元（400萬美元）來支持該地區觀光及小型企業發展。

威爾 無尾熊 國家公園

延伸閱讀

30位中小學老師澳洲入班交流 教育部盼轉化為課堂實踐

崇正國樂團雪梨演出 台灣音樂豐富澳洲多元文化

見閱兵畫面驚喊毛骨悚然 澳前官員解讀習近平演說「背後目的」

歐錦賽／希臘豪門教頭開嗆「世界冠軍不純」 雷霆後衛回應：來比看看

相關新聞

星期人物／法國總理貝胡最後一搏 跨得過國債高牆嗎？

法國總理貝胡面臨國債飆升至3.3兆歐元的嚴峻挑戰，提出440億歐元撙節方案以控制債務，他形容這是「喜馬拉雅式的詛咒」。然而，此舉引來左右派強烈反對，貝胡不得不賭上政治生命進行信任投票，為預算過關孤注一擲。是拯救法國國債危機？還是成為左派與反對陣營打擊的犧牲品？

「傷勢極嚴重」3年多來首見 雪梨衝浪客慘遭鯊魚咬死

澳洲新南威爾斯州（New South Wales）首府雪梨今天發生1名衝浪客遭鯊魚攻擊事件，警方證實男子已傷重不治。這是...

「每場時裝秀都是魔法」亞曼尼靈堂開放民眾追悼 首日湧入數千人

義大利時尚設計大師亞曼尼（Giorgio Armani）4日辭世，享壽91歲。位於義大利時尚之都米蘭的亞曼尼集團總部設立...

大阪世博閉幕倒數37天 進場累計達2025萬人次

2025世界博覽會（大阪．關西世博、大阪世博）營運單位「日本國際博覽會協會」今天舉行「進場累計達2025萬人紀念儀式」。...

25年後網美長這樣？數位模型揭「駝背、膚況差」 這些習慣恐釀外表大走樣

外國研究人員提醒新世代網紅關注自身健康。他們依據醫學研究繪製出一個模擬模型，推估到2050年時，典型網紅的模樣可能大幅走...

未滿16歲 英國擬禁止購買Red Bull、Monster等能量飲料

英國政府2日宣布計畫頒布一項新法律，禁止英格蘭任何16歲以下人士從商店、餐廳、咖啡館、自動販賣機和網絡上購買紅牛（Red...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。