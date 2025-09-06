快訊

蘇丹北部金礦場坍塌 官員：造成6死有多人受困

中央社／ 喀土穆6日綜合外電報導

蘇丹相關當局今天指出，國內北部一座金礦場昨天發生坍塌事故，已經導致6人喪命，且可能有多達20人受困。

法新社報導，這起事故發生在蘇丹尼羅河州（River Nile）柏柏市（Berber）以西的烏姆奧德（Um Aud）地區。

當地官員卡拉爾（Hassan Ibrahim Karar）表示，「正努力營救那些受困其中的人員」，但他沒有具體說明金礦場坍塌的原因。

蘇丹政府軍2023年4月與準軍事組織「快速支援部隊」（Rapid Support Forces）爆發內戰以來，雙方主要透過國內的黃金產業來資助作戰。

蘇丹內戰已經造成數以萬計的人員喪生，還有大約1000萬人流離失所。

蘇丹 黃金

