快訊

聲援江祖平！談童年家暴父瘡疤 廖家儀：難道不能馬上處理？

獨／「幣想」台中門市也涉詐 民眾砸526萬買泰達幣…全流入詐團錢包

一群名醫治不好…警跳海救人雙腿發黑 屢被指「妨礙抓交替」

葡萄牙今夏高溫乾旱創近百年紀錄 降雨量不到平常1/4

中央社／ 里斯本5日綜合外電報導

南歐國家葡萄牙的國家氣象機構今天表示，當地今年經歷接近百年來最炎熱和最乾燥的夏季，氣溫比1991至2020年同期平均高出攝氏1.5度，且降雨量不到正常狀態的1/4。

法新社報導，根據葡萄牙海洋與大氣研究所（IPMA）發布的資料，葡國今年夏天平均最高氣溫達到攝氏30.78度，創下自1931年有紀錄以來的新高，更比往常高出攝氏2.09度。

此外，葡萄牙今夏乾旱程度也創下有紀錄以來新高，降雨量也僅達1991至2020年間同期正常值的24%。

葡萄牙今年夏季遭遇3波嚴重熱浪襲擊，最近一次是從7月29日到8月17日，持續達16天。

葡萄牙北部和中部8月爆發森林大火，合計焚燒了25萬4000公頃土地，除了造成4人死亡和數人受傷，也對當地環境造成嚴重破壞。

氣溫 雨量 熱浪 葡萄牙

延伸閱讀

展開500年的旅行！上葡京藝術文化展館開幕 首展《葡京：澳門故事》

影／全速沿陡峭街道衝下！葡萄牙里斯本纜車「榮耀升降機」翻覆現場影像曝光

葡萄牙里斯本知名地面纜車脫軌 至少15死18傷

熱浪襲歐… 法人戲水兩月193死 葡萄牙進入警戒狀態

相關新聞

「傷勢極嚴重」3年多來首見 雪梨衝浪客慘遭鯊魚咬死

澳洲新南威爾斯州（New South Wales）首府雪梨今天發生1名衝浪客遭鯊魚攻擊事件，警方證實男子已傷重不治。這是...

「每場時裝秀都是魔法」亞曼尼靈堂開放民眾追悼 首日湧入數千人

義大利時尚設計大師亞曼尼（Giorgio Armani）4日辭世，享壽91歲。位於義大利時尚之都米蘭的亞曼尼集團總部設立...

大阪世博閉幕倒數37天 進場累計達2025萬人次

2025世界博覽會（大阪．關西世博、大阪世博）營運單位「日本國際博覽會協會」今天舉行「進場累計達2025萬人紀念儀式」。...

25年後網美長這樣？數位模型揭「駝背、膚況差」 這些習慣恐釀外表大走樣

外國研究人員提醒新世代網紅關注自身健康。他們依據醫學研究繪製出一個模擬模型，推估到2050年時，典型網紅的模樣可能大幅走...

未滿16歲 英國擬禁止購買Red Bull、Monster等能量飲料

英國政府2日宣布計畫頒布一項新法律，禁止英格蘭任何16歲以下人士從商店、餐廳、咖啡館、自動販賣機和網絡上購買紅牛（Red...

人類上太空為何老得快？新研究揭微重力喚醒「黑暗基因」

幹細胞遍布全身，不僅能自我複製，還能分化成血液、腦部或骨骼等專門細胞，用來維持與修復身體。然而一項最新研究發現，太空飛行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。