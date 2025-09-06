「傷勢極嚴重」3年多來首見 雪梨衝浪客慘遭鯊魚咬死

快訊

中央社／ 雪梨6日綜合外電報導
澳洲新南威爾斯州（New South Wales）首府雪梨今天發生1名衝浪客遭鯊魚攻擊事件，警方證實男子已傷重不治。圖／法新社
澳洲新南威爾斯州（New South Wales）首府雪梨今天發生1名衝浪客遭鯊魚攻擊事件，警方證實男子已傷重不治。這是雪梨逾3年半來首宗鯊魚致死案例，當局已暫時關閉數處海灘。

路透社報導，這起事件發生在雪梨北部的長礁海灘（Long Reef Beach）。根據警方說法，今天上午10時剛過不久，這名身分尚待確認的死者與友人在距離岸邊約100公尺處衝浪時，遭到1條大鯊魚攻擊。

雪梨北部海灘區（Northern Beaches）警察分局局長鄧肯（John Duncan）在電視直播的記者會上表示，其他衝浪客雖將這名男子從水中拖出，但他已失血過多當場身亡，「傷勢極為嚴重」。

警方還說，這名男子的衝浪經驗豐富，他的衝浪板已有2塊殘片被尋獲並送交檢驗。

當局表示，目前仍不清楚今天攻擊人的鯊魚是哪個品種。雪梨北部海灘區議會發布聲明說，救生員正騎乘水上摩托車在各海灘巡邏尋找鯊魚蹤跡。

雪梨上次發生鯊魚咬死人是在2022年2月，當時是1名泳客在海灘附近遭到攻擊；再前1次則要回溯至1963年。這也是今年來澳洲第4起鯊魚致死事件。

鯊魚 雪梨 澳洲

