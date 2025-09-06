「每場時裝秀都是魔法」亞曼尼靈堂開放民眾追悼 首日湧入數千人

快訊

中央社／ 米蘭6日綜合外電報導
義大利時尚設計大師亞曼尼（Giorgio Armani）4日辭世，享壽91歲。位於義大利時尚之都米蘭的亞曼尼集團總部設立的靈堂這週末開放民眾追悼,今天已有數千人前來致敬。圖／路透社
義大利時尚設計大師亞曼尼（Giorgio Armani）4日辭世,享壽91歲。位於義大利時尚之都米蘭的亞曼尼集團總部設立的靈堂這週末開放民眾追悼,今天已有數千人前來致敬。

義大利時尚設計大師亞曼尼（Giorgio Armani）4日辭世，享壽91歲。位於義大利時尚之都米蘭的亞曼尼集團總部設立的靈堂這週末開放民眾追悼，今天已有數千人前來致敬。

法新社報導，名為亞曼尼劇場（Teatro Armani）的總部於當地時間今天上午9時（台灣時間6日下午3時）開放靈堂前，現場已有數百人排隊等候。排在最前面的是一大群亞曼尼集團員工，他們全都身穿致哀黑衣並戴著墨鏡。

亞曼尼的木製靈柩安放在1個昏暗的房間內，上方鋪著白色花朵，四周則圍繞白色紙燈籠。

亞曼尼副牌Emporio Armani的銷售人員阿爾波內提（Silvia Albonetti）告訴法新社：「這真是令人感傷。他是一位了不起的人，...有時候很直接，但很有人性。」

20歲的時尚學生安傑雷里（Pietro Angeleri）則表示：「（亞曼尼的）每場時裝秀都是純粹的魔法，沒人有辦法像他一樣讓女性如此耀眼。我們會懷念他。」

亞曼尼的遺體將在8日於米蘭舉行私人告別式後下葬。將亞曼尼視為自己人的米蘭已宣告當天為全市哀悼日。

Armani 米蘭 義大利 告別式

