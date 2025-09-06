「每場時裝秀都是魔法」亞曼尼靈堂開放民眾追悼 首日湧入數千人
義大利時尚設計大師亞曼尼（Giorgio Armani）4日辭世，享壽91歲。位於義大利時尚之都米蘭的亞曼尼集團總部設立的靈堂這週末開放民眾追悼，今天已有數千人前來致敬。
法新社報導，名為亞曼尼劇場（Teatro Armani）的總部於當地時間今天上午9時（台灣時間6日下午3時）開放靈堂前，現場已有數百人排隊等候。排在最前面的是一大群亞曼尼集團員工，他們全都身穿致哀黑衣並戴著墨鏡。
亞曼尼的木製靈柩安放在1個昏暗的房間內，上方鋪著白色花朵，四周則圍繞白色紙燈籠。
亞曼尼副牌Emporio Armani的銷售人員阿爾波內提（Silvia Albonetti）告訴法新社：「這真是令人感傷。他是一位了不起的人，...有時候很直接，但很有人性。」
20歲的時尚學生安傑雷里（Pietro Angeleri）則表示：「（亞曼尼的）每場時裝秀都是純粹的魔法，沒人有辦法像他一樣讓女性如此耀眼。我們會懷念他。」
亞曼尼的遺體將在8日於米蘭舉行私人告別式後下葬。將亞曼尼視為自己人的米蘭已宣告當天為全市哀悼日。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言