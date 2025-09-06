大阪世博閉幕倒數37天 進場累計達2025萬人次

快訊

中央社／ 東京6日專電
2025世界博覽會（大阪．關西世博、大阪世博）營運單位「日本國際博覽會協會」今天舉行「進場累計達2025萬人紀念儀式」。圖為8月19日世博東門附近情形。圖／中央社
2025世界博覽會（大阪．關西世博、大阪世博）營運單位「日本國際博覽會協會」今天舉行「進場累計達2025萬人紀念儀式」。大阪世博4月13日開幕，今天是開幕以來第147天。

日本經濟新聞報導，大阪世博進場人次昨天達成2000萬，今年是西曆2025年，今天達成2025萬人次，協會今天在會場媒體中心舉行紀念總進場人次達2025萬儀式。進場人次當中，一般遊客約1743萬（截至昨天）。

第2025萬名進場的是住在日本關西地區小谷陽仁等一行3人。22歲的小谷今年春天大學畢業，從事資訊科技工程師。他表示，「在大阪世博接觸到未來科技，大開眼界，內心倍感興奮」。

大阪世博將於10月13日閉幕，會期僅剩37天。日本國際博覽會協會事務總長石毛博行表示，「儘管今夏天氣異常炎熱，但很多人士還前來觀賞世博，由衷感謝」、「會盡力讓世博順利運作，舉辦一場讓大家留下記憶的世博」。

世博 大阪 日本

