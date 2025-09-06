大阪世博閉幕倒數37天 進場累計達2025萬人次
2025世界博覽會（大阪．關西世博、大阪世博）營運單位「日本國際博覽會協會」今天舉行「進場累計達2025萬人紀念儀式」。大阪世博4月13日開幕，今天是開幕以來第147天。
日本經濟新聞報導，大阪世博進場人次昨天達成2000萬，今年是西曆2025年，今天達成2025萬人次，協會今天在會場媒體中心舉行紀念總進場人次達2025萬儀式。進場人次當中，一般遊客約1743萬（截至昨天）。
第2025萬名進場的是住在日本關西地區小谷陽仁等一行3人。22歲的小谷今年春天大學畢業，從事資訊科技工程師。他表示，「在大阪世博接觸到未來科技，大開眼界，內心倍感興奮」。
大阪世博將於10月13日閉幕，會期僅剩37天。日本國際博覽會協會事務總長石毛博行表示，「儘管今夏天氣異常炎熱，但很多人士還前來觀賞世博，由衷感謝」、「會盡力讓世博順利運作，舉辦一場讓大家留下記憶的世博」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言