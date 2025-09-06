25年後網美長這樣？數位模型揭「駝背、膚況差」 這些習慣恐釀外表大走樣

外國研究人員提醒新世代網紅關注自身健康。他們依據醫學研究繪製出一個模擬模型，推估到2050年時，典型網紅的模樣可能大幅走樣。

新聞周刊（Newsweek）報導，雖然網紅生活看似光鮮亮麗，有品牌合作、豪華旅遊、數百萬粉絲與源源不絕的禮物，但這樣的生活方式伴隨潛在健康風險。

研究團隊將這些風險匯集，創建出一個名為「艾娃」（Ava）的模型，她的外貌與今日人們印象中的網紅截然不同：駝背、臉部比例失調、皮膚斑駁、頭髮稀疏，雙眼浮腫並布滿黑眼圈。

艾娃彎腰駝背的姿態源於長時間低頭滑手機造成的「低頭族症候群」，這會導致肩膀前傾、頭部前傾並可能永久定型，還會引發慢性頸痛。《跨學科神經外科》期刊研究指出，長時間使用智慧手機的人，頸椎常處於15至60度的彎曲角度，加劇頸椎負擔。

艾娃斑駁的皮膚與接觸性皮膚炎有關，這通常來自日常化妝與頻繁更換保養品。長時間暴露於LED燈光，例如直播常用的環形燈，以及盯著電腦螢幕，都會加速外貌老化，並導致皺紋、發炎與膚色改變。

她的黑眼圈則源自「電腦視覺症候群」（數位眼疲勞），由於長時間剪片、直播與盯螢幕，導致眼睛紅腫、乾澀、視線模糊與眼袋浮腫。缺乏睡眠同樣惡化問題，並伴隨慢性疲勞、頭髮稀疏與眼皮腫脹，這在熬夜剪片或頻繁參與派對行程的網美身上尤其常見。

頭髮稀疏也可能源自「牽引性脫髮」，多年維持厚重接髮或過緊髮型會削弱毛囊，造成禿斑與髮際線後退。另一方面，求助醫美時，臉部與嘴唇填充若選材不當、位置錯誤或過度拉提，也會破壞自然比例，使雙頰浮腫、下巴過尖，甚至讓皮膚質感顯得不自然。