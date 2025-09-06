快訊

看獸醫超不爽！神射手貓「背包開腿噴射黃水柱」 醫護看傻：本喵睡的地方不能髒

不再噤聲！金曲歌手心疼江祖平遭下藥性侵 力挺聲援：這就是犯罪

人類上太空為何老得快？新研究揭微重力喚醒「黑暗基因」

聯合報／ 編譯梁采蘩／即時報導
一項最新研究發現，太空飛行會啟動人類DNA中的「黑暗基因組」，加速特定人體幹細胞的老化，凸顯人類執行長期太空任務所面臨的風險。路透／Alamy
一項最新研究發現，太空飛行會啟動人類DNA中的「黑暗基因組」，加速特定人體幹細胞的老化，凸顯人類執行長期太空任務所面臨的風險。路透／Alamy

幹細胞遍布全身，不僅能自我複製，還能分化成血液、腦部或骨骼等專門細胞，用來維持與修復身體。然而一項最新研究發現，太空飛行會喚醒人類DNA中的「黑暗基因組」，加速特定人體幹細胞的老化，凸顯人類執行長期太空任務所面臨的風險。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，這項研究由美國航太總署（NASA）部分資助，在2021年底至2023年初，透過SpaceX執行的四次國際太空站補給任務進行，4日發表在醫學期刊《細胞／幹細胞》（Cell Stem Cell）。

研究主要作者、聖地牙哥加州大學醫學院教授暨桑福德幹細胞研究所主任賈米森（Catriona Jamieson）表示，這是首次有研究在近地軌道即時觀察幹細胞在太空中表現。

科學家檢視接受髖關節置換手術病人捐贈的骨髓幹細胞。這種幹細胞與免疫系統及血液健康直接相關。實驗將樣本放置在無菌海綿基質上，安置於特製、大小如手機的生物反應器中，由人工智慧系統即時監測。

賈米森表示：「人類幹細胞應該有80%的時間處於休眠狀態，才能維持完整功能。」但在太空中情況並非如此，微重力與宇宙輻射影響了細胞的健康。

她說：「幹細胞被喚醒後就無法再進入休眠，最後陷入功能性衰竭。如果幹細胞在像微重力這樣的壓力環境下衰竭，就無法正常運作，也無法生成健全的免疫系統。」

研究中有些幹細胞在太空停留長達45天，因為比平常更活躍，它們迅速耗盡儲備能量，並出現加速老化的跡象。這些細胞生成新細胞的能力也下降，賈米森說，它們開始啟動通常隱藏的DNA片段，稱為「重複序列」或「黑暗基因組」（dark genome）。

賈米森解釋：「在壓力，特別是強烈壓力下，我們會啟動這些重複序列。這些其實是數千年前入侵人類基因組的反轉錄病毒（retroviruses），占我們DNA的55%。它們會讓幹細胞陷入死亡螺旋。細胞感到過度緊繃，陷入危機，衰老過快。」

好消息是，根據另一項即將公布的獨立研究初步結果，太空人返回地球後，幹細胞能夠從加速老化的狀態中恢復，不過大約需要一年的時間。

密西根州奧克蘭大學生物科學與生物工程系助理教授維拉迪亞茲（Luis Villa-Diaz）指出，這項研究提供有力證據，顯示輻射暴露與微重力對幹細胞可能造成的傷害，凸顯長程太空探險所帶來的潛在健康風險。

「在太空中，幹細胞功能會下降，實際上減弱自我更新或再生的能力。」賈米森指出，這類研究可能直接影響未來太空人的健康管理，了解幹細胞的健康狀況，將有助評估誰更有可能承受太空環境的嚴苛挑戰。

受困國際太空站286天的美國太空人威廉斯（Suni Williams）今年3月18日搭乘SpaceX太空船返回地球。組圖呈現她的容貌在這趟任務前後的驚人變化。圖／擷自臉書／That's Style
受困國際太空站286天的美國太空人威廉斯（Suni Williams）今年3月18日搭乘SpaceX太空船返回地球。組圖呈現她的容貌在這趟任務前後的驚人變化。圖／擷自臉書／That's Style

老化 幹細胞 太空人

延伸閱讀

普亭和習近平討論「長生不老」 習稱本世紀人類可能活到150歲

歐洲尋求首座本土太空發射場 瑞典加入努力行列

前3次試飛均告失敗 SpaceX星艦準備再次嘗試

捐造血幹細胞滿7千例 周邊血移植給付擬增10倍

相關新聞

人類上太空為何老得快？新研究揭微重力喚醒「黑暗基因」

幹細胞遍布全身，不僅能自我複製，還能分化成血液、腦部或骨骼等專門細胞，用來維持與修復身體。然而一項最新研究發現，太空飛行...

夫家苛索錢財 人妻拒絕遭夫虐打…活生生燒死駭人畫面曝光

印度發生1宗駭人殺妻案。當地1名人妻結婚多年，娘家早在她出嫁時已提供大量嫁妝，包括汽車、現金、黃金等等，但丈夫及其家人卻不滿足，一度「獅子開大口」要求索取高達360萬盧比（下同，約新台幣125萬元）財物，雙方因而爆發爭執。該名人妻的姐姐親眼目睹妹妹被丈夫、公婆等人拳打腳踢，並往身上淋潑不明液體，點火焚燒導致她全身嚴重燒傷，最終傷重身亡。

12歲女童稱門外撿棄嬰想領養！警方2原因起疑 她終崩潰認是生母

泰國發生「棄嬰」事件！當地1名12歲女童日前報警，聲稱在家門外發現「棄嬰」，警方到場查問時女童說話時非常緊張，而門外亦未能找到任何棄嬰痕跡，追問下女童終於崩潰承認自己是嬰兒母親，她下午獨自在房內分娩，父母不知道她有男友，原想編造故事後，再假裝樂意收養「棄嬰」。

悠仁親王明迎19歲生日！日本皇室時隔40年舉行成年式

日本皇位第二順位繼承人悠仁親王明天將迎來19歲生日，並舉辦日本皇室時隔40年的男性皇族成年式。悠仁親王今年4月進入筑波大...

伴侶不只會「越看越像」 研究：夫妻還可能患上相同精神疾病

常聽人說夫妻在一起久了，會長得越來越像，甚至連講話方式、生活習慣都會「同步」。不過最新研究指出，夫妻間不只外在會相互影響，連心理健康也可能同進同退。

澳洲墨爾本兩女子下車救袋鼠 遭車撞擊雙雙身亡

澳洲墨爾本北部克雷吉本（Craigieburn）4日晚間發生一起悲劇。兩名女子在高速公路停車，準備協助一隻受傷的袋鼠時，不幸遭到後車高速撞擊，兩人相繼身亡。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。