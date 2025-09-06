「台灣100天」看文化與日常 巴西攝影師的光影旅程

快訊

中央社／ 聖保羅5日專電
巴西攝影師托塞托「台灣100天」攝影展5日在聖保羅藝術學院美術館（MUBA）開幕，他以影像重構百日生活，深度凝視台灣社會，在光與影中探索時間、命運與人性的交錯。中央社
巴西攝影師托塞托「台灣100天」攝影展5日在聖保羅藝術學院美術館（MUBA）開幕，他以影像重構百日生活，深度凝視台灣社會，在光與影中探索時間、命運與人性的交錯。中央社

在文化交錯與記憶重構的軌跡中，巴西攝影師托塞托（GuilhermeTosetto）個展「台灣100天」5日在聖保羅藝術學院美術館（MUBA）隆重開幕，展期至26日。這場展覽不僅是一次視覺旅程，更是一場跨文化的深度凝視。

巴西聖保羅藝術學院（Belas Artes）攝影系主任托塞托個展呈現他於2025年初在台北進行博士後研究期間的影像紀錄。托塞托以一位外地人的視角，細膩捕捉台灣城市的光影變化、生活節奏與精神紋理，展現出台灣在現代與傳統、神聖與世俗之間微妙而和諧的共存。

托塞托於2024年獲得外交部「台灣獎助金」支持，透過駐聖保羅台灣經濟文化辦事處協助申請，2025年1月赴台進行為期3個月的博士後研究，主題聚焦1950至1960年代的台灣現代攝影史。

他說：「我已經鑽研1950至1960年代的巴西攝影，台灣同時期的攝影發展卻在巴西幾乎沒有文獻記載，這促使我親自前往台灣研究。」

聖保羅辦事處副組長林盈升指出，這類計畫對推動台灣文化非常重要。托塞托的研究特別之處在於他並非聚焦政治或國際關係，而是深入社會人文領域，這在台灣獎助金計畫中相對少見。

托塞托回憶初抵台北時正值農曆新年，燈光與燈籠將城市幻化得如夢似幻，節後仍留在寺廟周邊的燈飾與霓虹招牌交織，展現出台灣神聖與世俗並存的城市質地。

由於不諳中文，他形容自己在台北的行走如同「夢遊」，但也因此對每一處風景充滿新鮮感。多次因迷路或搭錯公車而意外發現城市的另一面，他笑說「錯誤反而成為探索的契機」。

台灣的飲食文化也讓他印象深刻：「台灣人早餐吃的東西，通常是巴西人午餐或晚餐才會吃的。」這種文化差異成為他攝影語彙的一部分，也豐富了作品的層次。

攝影展策展人塔傑（Matheus Tagé）在評論中寫道：「一名男子凝視著城市，彷彿在凝望深淵。他那迷惘的眼神映照出在當下掙扎求平衡的張力，同時在未來與過去之間擺盪——這些時間性深植於城市的紋理之中。這一切令他感到不安。在幽暗的都市裡，微弱的光芒維繫著與幽靈般維度的連結，敘事與地緣政治的角力在象徵層面悄然爆發。」

塔傑指出，托塞托的作品不僅是視覺記錄，更是一場對台灣社會的深度沉潛與感知重構。透過影像，重現了橫跨百日的生活經驗，穿梭於破碎的時間與命運之間。「如同作品中的人物，我們也在光與影的引領下，尋找答案與前行的道路」。

「台灣100天」不只是個人旅程的記錄，更象徵教學國際化與攝影作為藝術語言的價值。托塞托強調，台灣的文化素養與教育水準非常高，巴西人有許多值得向台灣學習的地方，這也是他今後的任務，促進巴西與台灣之間更多的連結。

這場展覽不僅是一場視覺旅行，更是一場文化對話。在光影交錯之間，托塞托用鏡頭打開一扇扇窗，讓觀者得以窺見台灣的日常、歷史與精神，也讓台灣在巴西藝術舞台上閃耀出新的光芒。

