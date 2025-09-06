加拿大核發國際學生簽證數暴跌 比去年同期減近9萬份

加拿大政府去年宣布大幅削減國際學生簽證數量後，「成效」立現。加拿大官方資料顯示，今年上半年加國核發的國際學生學習許可證數量暴跌至3萬6000多份，核發數量比去年同期減少近9萬份。然加國各地大專院校表示，限制讓學校財務狀況、教學內容，乃至社區受到負面影響。

加拿大移民部表示，加拿大2024年年1月至6月共簽發12萬5034份國際學生簽證，今年1月至6月同期簽發的國際學生簽證數量遽降至3萬6417份。國際學生簽證的申請數量也同步下滑；2025年上半年，移民部門共收到30萬2795份申請，低於2024年上半年收到的39萬8675份和2023年上半年的57萬5535份。

移民部長迪亞布（Lena Diab）發言人布蘭多（LauraBlondeau）向加拿大廣播公司（CBC）表示，2025年國際學生簽證申請數量下降，證明「我們採取的措施奏效」。

她表示，總體而言，政府專注吸引全球頂尖人才，以促進經濟成長；「我們將繼續與各省和地區、指定教育機構以及國家教育利益相關者密切合作，為國際學生開闢可持續發展的道路」。

過去十年，加拿大許多大專院校因高等教育經費減少和部分省份凍漲學費，大舉向海外招生，收入日益依賴國際學生；畢竟，國際學生學費通常是國內學生學費的數倍有餘。

但2023年末，加國政府開始對國際學生採取更嚴格要求，並在2024年宣布於2年內將大學生國際學生簽證數量削減35%；數月後，額度再削減10%，對象更擴大到碩博士生；研究生工作許可計畫的資格要求也被政府設限緊縮。

加拿大各地大專院校都表示，這些限制讓學校財務狀況、教學內容，乃至包括更廣泛的社區，都受到負面影響。

加拿大緊縮國際學生簽證，主要是因為留學生數量快速增長、臨時居民過多，包括住房供應、醫療保健和基礎設施服務均面臨壓力，並導致就業市場供需失衡。

為解決社經問題並達成2027年將臨時居民比例降至總人口5%的目標，加拿大政府決定減發學生簽證，同時限制畢業後工作簽證並提高申請門檻。（編輯：陳承功）