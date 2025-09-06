克拉科夫機場廢100毫升液體規則 波蘭首座

快訊

中央社／ 華沙5日專電

克拉科夫機場（Kraków Airport）成為波蘭第一座取消手提行李液體100毫升限制的機場，乘客如今可攜帶最多兩公升容器的液體，安檢時也無需再取出電子產品與化妝品。

根據波蘭筆記（Note From Poland）報導，克拉科夫機場於3日上午宣布，新規定得以實施主要歸功於10台新安裝的CT掃描器，這些設備能夠生成詳細的3D影像，可直接透視檢測手提行李。

克拉科夫機場董事會主席斯特魯廷斯基（ŁukaszStrutyński）表示，此舉將使乘客篩查時間減少約30%，即便在最繁忙時段，大多數乘客的等待時間不會超過10分鐘。

對手提行李液體攜帶的限制最早可追溯至2006年，當時歐美因應恐怖組織密謀在客機上引爆液體炸彈，對單一液體容器設下100毫升上限。隨著更先進檢測系統的出現，部分國家與機場近年逐步鬆綁。

歐盟在2024年夏天曾因暫時的技術問題，重新要求執行該限制，但今年7月歐盟委員會正式批准對引進CT掃描器的機場終止相關規則。英國與美國也已推出類似措施。

克拉科夫機場是波蘭第二繁忙的機場，僅次於華沙蕭邦機場（Warszawa Lotnisko Chopina）。2023年該機場的旅客人數達到1110萬人，今年8月更創下單月130萬人的紀錄。官方預估，到2024年底全年旅客數將突破 1300萬，再創新高。

機場 波蘭

