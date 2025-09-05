快訊

義大利將辦當代思想節 探索疑歐論、手機成癮危機

中央社／ 羅馬5日專電

全球局勢紛亂引發人心惶惶，義大利北部城市比森薩將舉辦「當代思想節」，邀集超過200位跨領域專家對話，坦率討論「疑歐論」、「水資源枯竭」、「青少年手機成癮」等熱門議題，盼為下一代照亮前路。

比森薩（Piacenza）是甫過世的義大利時尚巨擘亞曼尼（Giorgio Armani）出生地，這個北義知名的藝文薈萃之都，11到14日將舉辦第三屆「當代思想節」，主題為「揭示生命」（VITE SVELATE），囊括逾80場跨哲學、音樂、政治、宗教的對話。

比森薩市長塔拉史柯尼（Katia Tarasconi）昨天特別到羅馬向中央社等國際媒體說明，此展覽愈來愈受到重視，去年義大利總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）親自出席向年輕人講話，「年輕人是活動最關鍵對話對象，盼透過各種思辯交鋒，幫助年輕人替未來做出明智決定。」

羅馬市長嘉提葉里（Roberto Gualtieri）也出席表達支持，他強調這類對話不僅是辦一場政治、文化活動，也是強化民主的過程，當代社會面對俄烏戰爭、人工智慧（AI）崛起等多方挑戰，更需要尋求內在反思。

策展人福薩齊亞（Alessandro Fusacchia）表示，今年主題訂為「揭示生命」，主因有感世界愈形複雜，人們愈來愈難理解自身與周遭情況，因此每個人更需要深入內在「探索自我」

活動邀請義大利知名哲學學術機構Tlon協辦，Tlon聯合創始人科拉梅迪奇 （Andrea Colamedici）、甘西塔諾 （Maura Gancitano）說明，思想節將舉辦「哲學音樂會」，邀請義大利知名歌手到廣場與年輕人直接對話。

此次思想節對談主題皆緊扣當代議題，例如將邀請專家探討「水資源枯竭」、「年輕人手機成癮」等；活動也無懼直球對決「我們還需要歐盟嗎」這類敏感話題。

福薩齊亞坦言，在2、30年前他年輕時，統合的歐洲是眾人夢想，現在一切卻彷彿都在崩塌，年輕世代對歐洲有「集體無力感」，是必須正視的問題。

媒體與新聞業是另一探討主題。活動邀請多位義大利資深媒體人，包括先前在伊朗被當作換囚人質的義大利女記者沙拉（Cecilia Sala），分享採訪戰地新聞的挑戰。

今年展覽將頒發「國際當代思想獎」給智利作家拉巴特（Benjamín Labatut）。預計出席國際貴賓包括挪威知名探險家卡格（Erling Kagge）、阿爾巴尼亞的歐洲與外交事務部次長菲諾（Megi Fino），專長網路安全的前歐洲議會議員沙克（Marietje Schaake）等。

義大利 年輕人

