悠仁親王明迎19歲生日！日本皇室時隔40年舉行成年式

日本皇位第二順位繼承人悠仁親王明天將迎來19歲生日，並舉辦日本皇室時隔40年的男性皇族成年式。悠仁親王今年4月進入筑波大學，就讀生命環境學群生物學系。宮內廳今天公布他在大學的近況，據知他認識了新朋友、致力於學習生物學，度過充實的大學生活。

悠仁是日皇德仁的姪子，也是日本皇位第二順位繼承人，父親為目前皇位第一順位繼承人秋篠宮文仁親王。

日本放送協會（NHK）、每日新聞報導，根據主管皇室事務的宮內廳，悠仁親王在大學選修了分子細胞生物學概論、遺傳學概論等課程，在基礎生物學實習課還參加了野外調查。由於筑波大學校地廣闊，他常騎腳踏車行動，積極參與校園活動，還參加了躲避球比賽，與朋友度過愉快的時光。

宮內廳指出，今年7月，悠仁親王與家人一起前往東京都的美術館，參觀了展示廣島原爆受害照片與影像的「廣島1945」展覽。今年是二戰終戰80週年，悠仁親王藉此契機回顧歷史、思考和平。

悠仁親王雖然去年9月6日滿18歲成年，但因為當時面臨大學入學考試而推遲了成年式。今年8月上旬，他結束了春季學期的課程與考試，隨後不斷觀看40年前父親參加成年式的影像，並向父親及專家請教，為明天的儀式做準備。這將是日本時隔40年的男性皇族成年式。

根據皇室典範規定，天皇、皇太子，以及在沒有皇太子時，作為皇位第一順位繼承人的皇孫，成年的年齡為18歲，此外的皇族則適用於「民法」規定。2022年4月1日修法後，日本的成年年齡從20歲降至18歲。

「成年式」不僅是用來表明男性皇族已經成年，同時也是讓成年皇族加深自覺意識的重要儀式。女性皇族則不會舉行成年式，而是透過授予勳章來舉行「成年儀式」。

4年前，日皇德仁夫妻的獨生女敬宮愛子內親王20歲成年時（當時民法尚未修改），身著正式禮服，戴上王冠，由德仁在皇居宮殿授予愛子女性皇族最高等級勳章「寶冠大綬章」。

悠仁親王去年成年後，已經能夠參加審議皇室重要事項的「皇室會議」。此外，根據皇室經濟法，成年後的「皇族費」也有所增加，從每年305萬日圓提高至915萬日圓（約新台幣188萬元）。