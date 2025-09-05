快訊

高空遭雷擊！「捷星日本」班機緊急返航成田機場 機上229人狀況曝光

聯合報／ 編譯江昱蓁／即時報導
圖為捷星的航班飛往澳洲墨爾本機場。美聯社
圖為捷星的航班飛往澳洲墨爾本機場。美聯社

據朝新聞報導，廉價航空捷星日本」由成田機場飛往福岡的511航班班機，於當地時間5日下午2時25分（台灣時間同日下午1時25分）左右遭遇雷擊，導致班機返航進行安全檢查，約1小時後降落於日本千葉縣成田機場，機上222名乘客與7名機組員均平安。

該公司說，511航班於當日下午1時25分自成田機場起飛，原定下午3時25分降落福岡機場，途中卻因天候惡劣遭遇雷擊，於3時16分降落成田機場。

報導指出，該架飛機為空中巴士A321LR，設計之初就有防雷擊設計，還設有「放電電纜」。儘管雷擊不會立即產生問題，但為確保安全仍返航進行檢查。

