高空遭雷擊！「捷星日本」班機緊急返航成田機場 機上229人狀況曝光

搭飛機時，許多人喜歡選擇窗邊位置，不僅能欣賞雲海，也能靠著休息。不過皮膚科專家提醒，在高空窗邊長時間曝曬，紫外線劑量恐比地面更高，若忽略防曬，長期下來恐增加皮膚老化與皮膚癌風險。

2025-09-05 16:28