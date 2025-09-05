快訊

柯文哲今不交保 胞妹柯美蘭難受：哥哥知道家裡沒7千萬

英文課播「中共大閱兵」嗆同學不喜歡可離開 北市和平高中老師道歉了

颱風琵琶猛襲！日本多地傳災情 卡車翻覆、建物牆崩

中央社／ 東京5日綜合外電報導
今年第15號颱風琵琶今天先後登陸日本高知縣與和歌山縣，使靠太平洋一側為主的地區降下大雨。 示意圖／路透社資料照
今年第15號颱風琵琶今天先後登陸日本高知縣與和歌山縣，使靠太平洋一側為主的地區降下大雨。 示意圖／路透社資料照

今年第15號颱風琵琶今天先後登陸日本高知縣與和歌山縣，使靠太平洋一側為主的地區降下大雨。日本多地受到颱風影響出現災情，像是靜岡縣有卡車翻覆、建物牆壁嚴重崩塌等。

日本放送協會（NHK）報導，受到颱風琵琶影響，靜岡縣下起大雨之外，牧之原市與吉田町等地，陸續傳出建築物疑受強風侵襲的災害。

根據NHK今天下午2時40分左右在牧之原市上空拍攝到的影像可見，大範圍地區的數棟住宅，屋頂被掀起，且這些殘骸散落在道路上；還有建築物的牆面大面積崩落，有部分溫室被吹壞，只剩金屬骨架。

除此之外，一輛大卡車也在牧之原市的道路翻覆；與牧之原市鄰接的吉田町有一棟像是倉庫的建物倒塌，能看到消防人員今天下午為此在現場滅火，而現場旁邊的兩輛車含有被燒過的痕跡，其中一輛車呈現翻覆狀態之外，周邊數棟民宅的屋瓦出現剝落情形。

靜岡縣警方表示，已經接獲當地有人因為碎玻璃而受傷的消息，警消正在確認災情。

另外，警方也指出，靜岡縣燒津市有溫室被強風吹壞，1名在溫室工作的草莓農民，臉部因此骨折。

而靜岡縣政府機場管理課表示，受到大雨影響，靜岡機場2樓發生漏水，周邊道路也出現淹水災情。

而愛知縣西尾市今天上午有道路淹水，夾帶泥沙的水，高到看不見大卡車的車輪。

另外，九州地區也傳出災情。宮崎縣政府表示，受到颱風琵琶影響，西都市今天上午有1人受到輕傷。宮崎縣日向市與門川町也有建物淹水。

颱風 日本 建物 淹水

延伸閱讀

遊日注意颱風動態 琵琶稍早登陸和歌山 正快速往東移動

HIVEX 促成大陸用戶在日本無現金支付 微信支付可在 PayPay 掃碼

台灣被低壓包圍、陣雨轉多 粉專：短期迎來悶熱潮濕的日子

晴朗酷熱飆38度高溫 吳德榮：琵琶今襲日本2地、熱帶擾動下周一襲港澳

相關新聞

高空遭雷擊！「捷星日本」班機緊急返航成田機場 機上229人狀況曝光

據朝新聞報導，廉價航空「捷星日本」由成田機場飛往福岡的511航班班機，於當地時間5日下午2時25分（台灣時間同日下午1時...

長程航班要注意！皮膚科專家揭「1座位」恐接觸過量輻射

搭飛機時，許多人喜歡選擇窗邊位置，不僅能欣賞雲海，也能靠著休息。不過皮膚科專家提醒，在高空窗邊長時間曝曬，紫外線劑量恐比地面更高，若忽略防曬，長期下來恐增加皮膚老化與皮膚癌風險。

「前菜」沒吃也得付錢？專家揭日本居酒屋消費潛規則：難拒絕

不少人到日本居酒屋用餐時，都曾對「お通し代」（桌席費、前菜費）感到困惑：明明只點了餐點和一杯飲料，帳單上卻額外多出約500日圓。對一些消費者而言，這筆金額相當於一杯酒，難免覺得「不划算」。

颱風琵琶猛襲！日本多地傳災情 卡車翻覆、建物牆崩

今年第15號颱風琵琶今天先後登陸日本高知縣與和歌山縣，使靠太平洋一側為主的地區降下大雨。日本多地受到颱風影響出現災情，像...

時尚傳奇設計師亞曼尼91歲逝 臨終前最後幾天仍忙工作

亞曼尼集團(Armani Group)4日發表聲明指出，時尚圈傳奇人物、義大利設計師亞曼尼(Giorgio Armani...

法國浪費處方藥每年近20億元 1年丟棄8503噸藥物

根據法國審計院評估報告，法國每年白白浪費的處方藥價值高達5.61億至17億歐元（約6.53億至19.8億美元）。該報告呼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。