颱風琵琶猛襲！日本多地傳災情 卡車翻覆、建物牆崩
今年第15號颱風琵琶今天先後登陸日本高知縣與和歌山縣，使靠太平洋一側為主的地區降下大雨。日本多地受到颱風影響出現災情，像是靜岡縣有卡車翻覆、建物牆壁嚴重崩塌等。
日本放送協會（NHK）報導，受到颱風琵琶影響，靜岡縣下起大雨之外，牧之原市與吉田町等地，陸續傳出建築物疑受強風侵襲的災害。
根據NHK今天下午2時40分左右在牧之原市上空拍攝到的影像可見，大範圍地區的數棟住宅，屋頂被掀起，且這些殘骸散落在道路上；還有建築物的牆面大面積崩落，有部分溫室被吹壞，只剩金屬骨架。
除此之外，一輛大卡車也在牧之原市的道路翻覆；與牧之原市鄰接的吉田町有一棟像是倉庫的建物倒塌，能看到消防人員今天下午為此在現場滅火，而現場旁邊的兩輛車含有被燒過的痕跡，其中一輛車呈現翻覆狀態之外，周邊數棟民宅的屋瓦出現剝落情形。
靜岡縣警方表示，已經接獲當地有人因為碎玻璃而受傷的消息，警消正在確認災情。
另外，警方也指出，靜岡縣燒津市有溫室被強風吹壞，1名在溫室工作的草莓農民，臉部因此骨折。
而靜岡縣政府機場管理課表示，受到大雨影響，靜岡機場2樓發生漏水，周邊道路也出現淹水災情。
而愛知縣西尾市今天上午有道路淹水，夾帶泥沙的水，高到看不見大卡車的車輪。
另外，九州地區也傳出災情。宮崎縣政府表示，受到颱風琵琶影響，西都市今天上午有1人受到輕傷。宮崎縣日向市與門川町也有建物淹水。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言