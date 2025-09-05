颱風琵琶猛襲！日本多地傳災情 卡車翻覆、建物牆崩

今年第15號颱風琵琶今天先後登陸日本高知縣與和歌山縣，使靠太平洋一側為主的地區降下大雨。日本多地受到颱風影響出現災情，像是靜岡縣有卡車翻覆、建物牆壁嚴重崩塌等。

日本放送協會（NHK）報導，受到颱風琵琶影響，靜岡縣下起大雨之外，牧之原市與吉田町等地，陸續傳出建築物疑受強風侵襲的災害。

根據NHK今天下午2時40分左右在牧之原市上空拍攝到的影像可見，大範圍地區的數棟住宅，屋頂被掀起，且這些殘骸散落在道路上；還有建築物的牆面大面積崩落，有部分溫室被吹壞，只剩金屬骨架。

除此之外，一輛大卡車也在牧之原市的道路翻覆；與牧之原市鄰接的吉田町有一棟像是倉庫的建物倒塌，能看到消防人員今天下午為此在現場滅火，而現場旁邊的兩輛車含有被燒過的痕跡，其中一輛車呈現翻覆狀態之外，周邊數棟民宅的屋瓦出現剝落情形。

靜岡縣警方表示，已經接獲當地有人因為碎玻璃而受傷的消息，警消正在確認災情。

另外，警方也指出，靜岡縣燒津市有溫室被強風吹壞，1名在溫室工作的草莓農民，臉部因此骨折。

而靜岡縣政府機場管理課表示，受到大雨影響，靜岡機場2樓發生漏水，周邊道路也出現淹水災情。

而愛知縣西尾市今天上午有道路淹水，夾帶泥沙的水，高到看不見大卡車的車輪。

另外，九州地區也傳出災情。宮崎縣政府表示，受到颱風琵琶影響，西都市今天上午有1人受到輕傷。宮崎縣日向市與門川町也有建物淹水。