伴侶不只會「越看越像」 研究：夫妻還可能患上相同精神疾病
常聽人說夫妻在一起久了，會長得越來越像，甚至連講話方式、生活習慣都會「同步」。不過最新研究指出，夫妻間不只外在會相互影響，連心理健康也可能同進同退。
根據「每日郵報」報導，刊登於期刊《自然 人類 行為》（Nature Human Behaviour）的研究，調查了台灣、丹麥與瑞典近1500萬人，發現精神疾病患者更傾向與有相似病史的人結婚，甚至夫妻雙方患上同一疾病的比例，遠高於隨機分布。
研究涵蓋九種精神疾病，包括憂鬱症、焦慮症、思覺失調、雙相情感障礙與注意力不足過動症等。數據顯示，若父母雙方都患有相同疾病，孩子日後罹患同樣病症的風險，是只有單方帶病的兩倍以上。
學者解釋，原因可能來自「物以類聚」，人們更容易與經歷相似的人建立關係；也可能因長期相處而逐漸趨同，或是受限於社會對精神疾病的污名，縮小了婚配選擇。
專家最後提醒，伴侶間彼此理解與支持固然重要，但也要注意心理健康問題不容忽視。及早就醫、建立良好生活習慣，不僅能幫助自己，也能守護另一半與下一代。
