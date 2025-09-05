快訊

加快接班布局？前北韓軍人稱金正恩「難活過50歲」再10年是極限

澳洲墨爾本兩女子下車救袋鼠 遭車撞擊雙雙身亡

聯合新聞網／ 綜合報導
澳洲公路上常見袋鼠出沒，但也暗藏危機。示意圖／ingimage
澳洲公路上常見袋鼠出沒，但也暗藏危機。示意圖／ingimage

澳洲墨爾本北部克雷吉本（Craigieburn）4日晚間發生一起悲劇。兩名女子在高速公路停車，準備協助一隻受傷的袋鼠時，不幸遭到後車高速撞擊，兩人相繼身亡。

根據新加坡「海峽時報」報導，事發於墨爾本當地時間晚間7時30分，地點在貫穿維多利亞州的休姆高速公路（Hume Freeway）。警方指出，其中一名30歲來自維州貝弗里奇（Beveridge）的女子當場死亡，另一名30歲、來自墨爾本湯姆斯鎮（Thomastown）的女子則被直升機協助送醫，最終仍因傷重不治。

維州警方道路交通副總監魏爾（Glenn Weir）受訪時表示，事故初步研判是因後方駕駛直到最後一刻才注意到前方停靠的車輛，緊急閃避時以高速撞上兩名女子。他強調，理解人們會想要救助受傷動物，但「停車施救本身具有高度危險性」，呼籲駕駛不要貿然下車處理路上的動物。

警方透露，肇事駕駛事後留在現場，並配合調查。案件仍在進一步釐清中。

據維州警方統計，今年截至目前已有203人在該州道路事故中喪生，比去年同期增加11人；僅過去4天內，就有9人因交通事故死亡，包括3名行人、3名機車騎士及3名車內乘客。

澳洲 袋鼠 車禍 死亡 高速公路

