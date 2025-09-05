快訊

柯文哲今不交保 胞妹柯美蘭難受：哥哥知道家裡沒7千萬

英文課播「中共大閱兵」嗆同學不喜歡可離開 北市和平高中老師道歉了

「前菜」沒吃也得付錢？專家揭日本居酒屋消費潛規則：難拒絕

聯合新聞網／ 綜合報導
日本居酒屋主動提供的小菜豐富多樣，但並不是免費。示意圖／ingimage
日本居酒屋主動提供的小菜豐富多樣，但並不是免費。示意圖／ingimage

不少人到日本居酒屋用餐時，都曾對「お通し代」（桌席費、前菜費）感到困惑：明明只點了餐點和一杯飲料，帳單上卻額外多出約500日圓。對一些消費者而言，這筆金額相當於一杯酒，難免覺得「不划算」。

根據日媒「yahoo」報導，飲食資訊平台的調查中，2023年居酒屋的前菜費用平均落在300至500日圓（新台幣61-103元），東京都內繁華地區甚至可能收取600至800日圓（新台幣123-164元）。對經常外食的上班族來說，這筆費用幾乎成為「必然開銷」。

那麼，「お通し」（前菜）究竟是什麼？專家指出，前菜的功能相當於「座位費」或「服務費」，同時透過小菜、冷盤或當地特色料理，讓客人不至於在等待餐點時空著桌子。對觀光客而言，還可能因此嚐到地方限定的料理。

至於是否能拒絕？多數店家在客人未經同意的情況下就會直接上前菜，因此「不能拒絕」是常態。若想避免，最好的方式是入店前先詢問，或選擇標榜「不收お通し代」（免前菜費）的店家。

值得注意的是，部分居酒屋近年將前菜做得更精緻，甚至在社群平台引發話題。從海鮮小鉢（小份海鮮）到當季前菜，常讓客人覺得物超所值。專家建議，將前菜費視為體驗居酒屋氛圍的一部分，並把費用納入總預算，才能避免結帳時的意外。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

日本 居酒屋 服務費 出國旅遊

延伸閱讀

沒空只能晚上慢跑？ 專家警告夜晚戶外運動恐更傷身

洋蔥外表正常為何「中間爛掉」？專家揭難辨原因 曝挑選秘訣

不是熱銷就好用 好市多10大雷品曝光！衛生紙也被專家點名

上百人腹痛釀1死！北海道便當店爆集體食物中毒 專家：家庭也要小心

相關新聞

高空遭雷擊！「捷星日本」班機緊急返航成田機場 機上229人狀況曝光

據朝新聞報導，廉價航空「捷星日本」由成田機場飛往福岡的511航班班機，於當地時間5日下午2時25分（台灣時間同日下午1時...

長程航班要注意！皮膚科專家揭「1座位」恐接觸過量輻射

搭飛機時，許多人喜歡選擇窗邊位置，不僅能欣賞雲海，也能靠著休息。不過皮膚科專家提醒，在高空窗邊長時間曝曬，紫外線劑量恐比地面更高，若忽略防曬，長期下來恐增加皮膚老化與皮膚癌風險。

「前菜」沒吃也得付錢？專家揭日本居酒屋消費潛規則：難拒絕

不少人到日本居酒屋用餐時，都曾對「お通し代」（桌席費、前菜費）感到困惑：明明只點了餐點和一杯飲料，帳單上卻額外多出約500日圓。對一些消費者而言，這筆金額相當於一杯酒，難免覺得「不划算」。

颱風琵琶猛襲！日本多地傳災情 卡車翻覆、建物牆崩

今年第15號颱風琵琶今天先後登陸日本高知縣與和歌山縣，使靠太平洋一側為主的地區降下大雨。日本多地受到颱風影響出現災情，像...

時尚傳奇設計師亞曼尼91歲逝 臨終前最後幾天仍忙工作

亞曼尼集團(Armani Group)4日發表聲明指出，時尚圈傳奇人物、義大利設計師亞曼尼(Giorgio Armani...

法國浪費處方藥每年近20億元 1年丟棄8503噸藥物

根據法國審計院評估報告，法國每年白白浪費的處方藥價值高達5.61億至17億歐元（約6.53億至19.8億美元）。該報告呼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。