「前菜」沒吃也得付錢？專家揭日本居酒屋消費潛規則：難拒絕
不少人到日本居酒屋用餐時，都曾對「お通し代」（桌席費、前菜費）感到困惑：明明只點了餐點和一杯飲料，帳單上卻額外多出約500日圓。對一些消費者而言，這筆金額相當於一杯酒，難免覺得「不划算」。
根據日媒「yahoo」報導，飲食資訊平台的調查中，2023年居酒屋的前菜費用平均落在300至500日圓（新台幣61-103元），東京都內繁華地區甚至可能收取600至800日圓（新台幣123-164元）。對經常外食的上班族來說，這筆費用幾乎成為「必然開銷」。
那麼，「お通し」（前菜）究竟是什麼？專家指出，前菜的功能相當於「座位費」或「服務費」，同時透過小菜、冷盤或當地特色料理，讓客人不至於在等待餐點時空著桌子。對觀光客而言，還可能因此嚐到地方限定的料理。
至於是否能拒絕？多數店家在客人未經同意的情況下就會直接上前菜，因此「不能拒絕」是常態。若想避免，最好的方式是入店前先詢問，或選擇標榜「不收お通し代」（免前菜費）的店家。
值得注意的是，部分居酒屋近年將前菜做得更精緻，甚至在社群平台引發話題。從海鮮小鉢（小份海鮮）到當季前菜，常讓客人覺得物超所值。專家建議，將前菜費視為體驗居酒屋氛圍的一部分，並把費用納入總預算，才能避免結帳時的意外。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
