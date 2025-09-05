快訊

長程航班要注意！皮膚科專家揭「1座位」恐接觸過量輻射

聯合新聞網／ 綜合報導
許多人搭飛機偏好靠窗座位。示意圖／ingimage
許多人搭飛機偏好靠窗座位。示意圖／ingimage

飛機時，許多人喜歡選擇窗邊位置，不僅能欣賞雲海，也能靠著休息。不過皮膚科專家提醒，在高空窗邊長時間曝曬，紫外線劑量恐比地面更高，若忽略防曬，長期下來恐增加皮膚老化與皮膚癌風險。

根據「每日郵報」報導，加拿大一名空服員近日在TikTok影片中提醒乘客，「坐窗邊記得擦防曬、拉下遮陽板」，更引用數據指出，飛行中窗邊曝曬一小時，等同於日光浴床20分鐘的輻射量。影片掀起熱議，不少網友質疑真實性。

專家表示，這項說法雖略顯「簡化」，但確實反映部分事實。根據皮膚癌基金會資料，飛機窗戶雖能阻隔大部分UVB（曬傷主因），卻無法有效防堵UVA。UVA能深入真皮層，與皺紋、老化甚至皮膚癌有關。研究也指出，高空的UVA強度可能是地面3倍，飛行員在駕駛艙曝曬1小時，所受劑量與日光浴床20分鐘相當。

皮膚科專家提醒，一般偶爾搭機的乘客風險不高，但若經常搭乘長程白天航班，仍建議採取預防措施：出發前塗抹並定時補擦SPF30以上防曬乳、盡量拉下遮陽板、穿著長袖衣物，或選擇靠走道的座位，降低紫外線暴露。

目前部分航空公司已著手研究具備抗UV窗戶材質，可阻隔約99%紫外線，但尚未普及。專家強調，養成簡單的防曬習慣，仍是飛行中最有效的自我保護。

時尚傳奇設計師亞曼尼91歲逝 臨終前最後幾天仍忙工作

亞曼尼集團(Armani Group)4日發表聲明指出，時尚圈傳奇人物、義大利設計師亞曼尼(Giorgio Armani...

法國浪費處方藥每年近20億元 1年丟棄8503噸藥物

根據法國審計院評估報告，法國每年白白浪費的處方藥價值高達5.61億至17億歐元（約6.53億至19.8億美元）。該報告呼...

亞曼尼逝世／時尚之王促男裝革命 1電影讓他打入好萊塢

義大利「時尚之王」知名設計師亞曼尼(Giorgio Armani)4日逝世，享耆壽91歲。亞曼尼在他長達50年的輝煌生涯...

亞曼尼逝世／「美國舞男」戲服與影后戰袍 都出自他手

義大利時尚界的標竿人物亞曼尼(Giorgio Armani)4日逝世，他秉持著「悠閒」(ease)的原則，打造價值數十億...

上百人腹痛釀1死！北海道便當店爆集體食物中毒 專家：家庭也要小心

根據日媒「HTB北海道新聞」報導，北海道旭川市一家外送便當專門店「昼めし屋」，近日爆發大規模食物中毒事件，共有144人出現腹瀉與腹痛症狀，其中一名60多歲男性死亡。

