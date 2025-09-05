長程航班要注意！皮膚科專家揭「1座位」恐接觸過量輻射

搭飛機時，許多人喜歡選擇窗邊位置，不僅能欣賞雲海，也能靠著休息。不過皮膚科專家提醒，在高空窗邊長時間曝曬，紫外線劑量恐比地面更高，若忽略防曬，長期下來恐增加皮膚老化與皮膚癌風險。

根據「每日郵報」報導，加拿大一名空服員近日在TikTok影片中提醒乘客，「坐窗邊記得擦防曬、拉下遮陽板」，更引用數據指出，飛行中窗邊曝曬一小時，等同於日光浴床20分鐘的輻射量。影片掀起熱議，不少網友質疑真實性。

專家表示，這項說法雖略顯「簡化」，但確實反映部分事實。根據皮膚癌基金會資料，飛機窗戶雖能阻隔大部分UVB（曬傷主因），卻無法有效防堵UVA。UVA能深入真皮層，與皺紋、老化甚至皮膚癌有關。研究也指出，高空的UVA強度可能是地面3倍，飛行員在駕駛艙曝曬1小時，所受劑量與日光浴床20分鐘相當。

皮膚科專家提醒，一般偶爾搭機的乘客風險不高，但若經常搭乘長程白天航班，仍建議採取預防措施：出發前塗抹並定時補擦SPF30以上防曬乳、盡量拉下遮陽板、穿著長袖衣物，或選擇靠走道的座位，降低紫外線暴露。

目前部分航空公司已著手研究具備抗UV窗戶材質，可阻隔約99%紫外線，但尚未普及。專家強調，養成簡單的防曬習慣，仍是飛行中最有效的自我保護。